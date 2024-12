Este miércoles, Camilota tomó una drástica decisión y abandonó Cuestión de peso (eltrece) a 500 gramos de conseguir el alta.

Después de pasar por la balanza y dar el peso, la participante comunicó: “Quiero abandonar el tratamiento”. Completamente sorprendido, Mario Massaccesi, conductor del reality de salud, le dijo: “¿En serio? ¿A medio kilogramo?”.

“Tengo que ir a trabajar. Hoy me paro acá con lágrimas en los ojos y les ofrezco disculpas a mis compañeros...”, expresó la hermana de Thiago Medina sobre los motivos de su decisión.

Ante el asombro de los otros participantes y el cuerpo médico, Camila Deniz dio las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Tengo que ir a trabajar, juntar mucha plata. Estoy pasando por un mal momento económico, soy sola y mi trabajo son las redes sociales”. En ese sentido, contó que irá a trabajar todo el verano a un hotel y, además, necesita tres millones de pesos para comprarse los audífonos por su hipoacusia.

Muy dolida, lanzó: “Hasta acá llegué. Gracias por todo lo aprendido. Nunca pensé que iba a hacer esto por mí”. Y añadió: “Primero está mi paz mental y me están pasando cosas que no quiero contar, que ni el psicólogo sabe. Pero hoy me voy”.

Alberto Cormillot le hizo una propuesta a Camilota para tratar de convencerla de que no abandone: “Ella en este momento puede decir lo que quiera porque está tomada por la emoción. Pero si mañana ella decide seguir con lo mismo no vendrá. Y si decide plantear la posibilidad de venir, como le damos 24 horas para que reflexione, lo cumplimos”.

le decian barney, el chiqui tapia, sin tu hermano no existis y en 7 meses logró más que todos los participantes de gh. Adiós camilota ❤️ pic.twitter.com/DpXyIfspXN — c (@angelntion) December 18, 2024

Ahora, la pelota está del lado de Camila, quien deberá decidir qué hacer: si continuar con el tratamiento después de bajar 33,6 kilos, o abandonar el programa.

Se viralizaron los terribles mensajes que Camilota de “Cuestión de Peso” recibió por pedir 3 millones de pesos

Camilota de Cuestión de Peso (eltrece) reveló que padece hipoacusia bilateral y que necesita audífonos para escuchar correctamente. Los mismos le salen 3 millones de pesos, que anhela juntar con la ayuda de sus seguidores. Al iniciar la colecta, varias personas pusieron su granito de arena, pero muchas otras se sacaron de quicio y les dejaron mensajes terribles.

“Caradura. Ponete a laburar y vas a poder comprar los audífonos”, “La sordita”, “Vendé tu iPhone y lo comprás”, “Que te ayude tu hermano Thiago”, le dijeron.

Envuelta en llanto, la joven pidió que dejaran de faltarle el respeto y de burlarse, ya que se trata de un problema de salud. También aclaró que tanto las uñas, las pestañas y otros tratamientos estéticos se los hace de canje. “¿Hasta esto tengo que tolerar? Soy sorda, pero con corazón y amor que te falta”, disparó filosa. Hasta el momento, ya tiene juntados 300 mil pesos, que puso en una cuenta digital para que genere intereses.