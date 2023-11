El exótico color 'rosa chicle' que a menudo asociamos con la película Barbie ha invadido un estanque en Hawai, dejando perpleja a la comunidad científica. Aunque la coloración es atractiva a simple vista, no se considera una buena señal. Se cree que esta transformación del estanque está relacionada con los niveles inusuales de "halobacterias" debido a la sequía que afecta a la región. El equipo del Kealia Pond National Wildlife Refuge en Maui ha estado monitoreando el agua rosada desde el 30 de octubre pasado.

Bret Wolfe, el administrador del reservorio, explicó que el sorprendente color rosa del estanque Kealia no se debe a una proliferación de algas, como se podría pensar en un principio, sino que la causa probable son las halobacterias, células individuales que prosperan en aguas altamente salinas, donde la mayoría de los seres vivos no sobrevivirían. Estos organismos se conocen como "extremófilos" debido a su preferencia por condiciones extremas. La salinidad del agua en el estanque Kealia es más del doble que la del mar. Para investigar con precisión este fenómeno, se enviarán muestras de agua al laboratorio para confirmar si las halobacterias son las responsables del color. Wolfe explicó que normalmente el arroyo Waikapu desemboca en el estanque Kealia, elevando los niveles de agua, pero este fenómeno ya no ocurre desde hace mucho tiempo. Cuando llegue la temporada de lluvias, se espera que el río fluya hacia el estanque principal del parque de Kealia, lo que probablemente reducirá la salinidad y cambiará el color del agua.

¿Es seguro nadar en el agua rosa de Hawai? "Como medida de precaución, recomendamos a las personas mantener una distancia de seguridad y abstenerse de ingresar al agua, no consumir pescado de la zona y asegurarse de que las mascotas no beban el agua", advierte el U.S. Fish & Wildlife Service en su sitio web. Además, se prohíbe el uso de drones en la zona, ya que interfieren con la vida silvestre de las aves.

Puede interesarte

El inusual fenómeno ha atraído la atención de turistas, convirtiendo el agua rosa de Hawai en una inesperada atracción. Representantes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Kealia Pond revelaron que esta es la primera vez en 70 años que el agua adquiere este tono rosado. "Preferimos que vengan a conocer nuestra misión de conservación de aves acuáticas en peligro de extinción y la restauración de nuestros humedales, pero en lugar de eso, están aquí para ver el agua rosada", lamentó Wolfe.