Guillermina Valdés abrió su corazón en una entrevista con el Pollo Álvarez y sorprendió al hablar sobre sus romances.

Primero la actriz repasó su rol como empresaria, pero luego reveló que lleva un tiempo soltera, desde que protagonizó su pública ruptura junto a Marcelo Tinelli.

Además, Gillermina mencionó que, por ahora, es el tiempo máximo que estuvo sin pareja.

Al escucharla, el conductor le consultó sobre lo que ocurrió con Santi Maratea: “¿Vos sos consciente de que con Santiago Maratea te abriste un público? Ahora te deben escribir más jóvenes”. Con humor, la empresaria contestó: “Ya sé que bajó el rango etario, se notó”.

Luego El Pollo comentó “los pibes son más atrevidos”, y la empresaria lo confirmó: “Tremendo. Siento que el pibe no tiene nada que perder. ‘Ya está, ¿qué me importa?’. Están livianos como mis hijos. Igual, no me escriben de la edad de mis hijos, eh. No, no, no”.

Por último, Guillermina Valdés explicó cómo fue su vínculo con Santi Maratea: “Tuvimos un par de encuentros, es una re linda persona... él me enseñó sobre el valor de la intimidad, entonces me resultó extraño que se sepa...”.