Una noche de horror se vivió este sábado en el Reino Unido, cuando dos hombres desataron un violento ataque con cuchillos dentro de un tren de larga distancia que viajaba desde Doncaster hacia la estación King’s Cross, en Londres. El saldo fue de diez pasajeros heridos, dos de ellos en estado crítico.

El hecho ocurrió cerca de la ciudad de Huntingdon, cuando el convoy se detuvo por una parada de emergencia y los pasajeros comenzaron a escapar desesperados de los vagones. Testigos describieron una escena de pánico y confusión.

“Corran, hay un tipo apuñalando a todos”

Uno de los pasajeros, Olly Foster, contó a la BBC que al principio creyó que se trataba de una broma por Halloween, hasta que vio “gente cubierta de sangre por todos lados”. “Escuché gritos que decían ‘corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo’”, relató.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron contener la situación. Cuando el tren se detuvo, el ataque ya había finalizado.

Dos sospechosos detenidos

El superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte Británica, confirmó la detención de dos hombres británicos, de 32 y 35 años, quienes quedaron bajo custodia. Además, aclaró que no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista.

Aun así, durante las primeras horas del operativo se activó el protocolo “Plato”, utilizado en casos de posibles ataques terroristas en curso, lo que generó gran alarma en la zona. La policía luego descartó esa hipótesis, aunque el móvil del feroz ataque aún no fue establecido.

Repercusiones y servicio interrumpido

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó que sus “pensamientos están con todos los afectados por este horrible incidente”. En tanto, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, describió “escenas espantosas” dentro del tren.

La empresa London North Eastern Railway (LNER) confirmó que el servicio del ramal afectado seguirá interrumpido hasta el lunes, mientras continúan las pericias en el lugar.

El violento episodio dejó al Reino Unido conmocionado por un nuevo ataque con arma blanca, un tipo de crimen que en los últimos años preocupa cada vez más a las autoridades británicas.