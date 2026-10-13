Denise Dumas quedó en el centro de una fuerte polémica después de una intervención en LAM, donde el panel analizaba el testimonio de Valentín Yankelevich y la respuesta pública de su padre, Darío Giordano.

La discusión se originó a partir del comunicado en el que Giordano negó los episodios de violencia relatados por su hijo y sostuvo que ama a sus hijos. En ese contexto, Dumas buscó diferenciar la existencia de un vínculo afectivo de las conductas violentas.

“Quiero aclarar algo porque él todo el tiempo dice ‘son mis hijos y los amo’”, comenzó la panelista. Luego lanzó la frase que rápidamente se viralizó: “No hablando de este caso en particular, hay un montón de padres que cagan a palos a sus hijos y los aman. Una cosa no quita la otra. Los aman y son violentos”.

Según Denise Dumas "hay un montón de padres que cagan a trompadas a sus hijos pero los aman" Mira vos,yo pensé q esta pavota era solo hueca, ahora veo q es siniestra también. Hermoso todo @AngeldebritoOk @AmericaTV https://t.co/UArnUOr66Q — Marplatense orgullosa (@mdporgullosa) October 13, 2026

La expresión generó una reacción inmediata en el estudio. Matilda Blanco intervino con una precisión: “Dicen amarlos”, en referencia a quienes ejercen violencia sobre sus hijos. En redes sociales también aparecieron numerosos cuestionamientos, principalmente por considerar que la formulación podía presentar el amor y el maltrato como compatibles.

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Ante la repercusión, Dumas volvió sobre sus palabras para aclarar el sentido de lo que había querido expresar. La panelista sostuvo que su intención no había sido justificar, minimizar ni naturalizar la violencia, sino marcar que una persona puede afirmar que ama a sus hijos y, al mismo tiempo, ejercer conductas violentas contra ellos.

DENISE DUMAS ACLARA SUS POLÉMICOS DICHOS EN LAM https://t.co/06uji3O9pc — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 13, 2026

La aclaración apuntó así a distinguir entre lo que alguien manifiesta sentir y la manera en que actúa dentro de un vínculo familiar. El eje de su planteo, explicó, era justamente que una declaración de amor no invalida ni vuelve aceptable una conducta violenta.

La controversia se produjo en medio del conflicto público que involucra a Valentín y Franco Yankelevich con su padre. Valentín relató recientemente episodios de violencia que asegura haber sufrido durante su infancia, mientras que Giordano negó esas acusaciones y afirmó que esos hechos “nunca ocurrieron”.

El tema continúa generando repercusiones tanto en televisión como en redes sociales, donde el debate se trasladó desde el caso familiar puntual hacia una discusión más amplia sobre la violencia dentro de los vínculos entre padres e hijos.