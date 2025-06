Estas son semanas intensas para Juana Repetto luego de separarse de Sebastián Graviotto. La actriz se refugia en sus hijos, sus amigos y hace pocos días contó la suma que gasta en terapia, destacando la importancia que le da a su salud mental sobre todo en este momento. En medio de esos cambios, apostó por renovar su cabellera y desde sus redes fue criticada.

La actriz había decidido teñirse de pelirroja por su cuenta, sin pasar por la peluquería, lo que generó un inusitado cuestionamiento de una seguidora. “¿Saben por qué se me ocurrió hacer esta historia? Es porque una me puso ‘tenés guita para gastar 180 lucas en terapia y no tenés para ir a la peluquería que te tenés que teñir en tu casa’. Entonces yo digo, hay prioridades”, comenzó diciendo desde un video en Instagram.

La hija de Reina Reech relativizó sus dichos sobre la cantidad de dinero que emplea en psicólogos y análisis. “La terapia es muy fundamental en un momento tan revolucionario de mi vida. Primero, no son 180 mil pesos. Hice una cuenta y una de esas incluye la terapia de Toro. Por otro lado, la gente no se queja del que se compra una cartera que vale millones, pero le parece un horror que yo gaste guita en terapia. Estamos todos mal”, lanzó.

“Entonces la conclusión es que primero, sacan todo de contexto. Les voy a dejar acá para que vean el capítulo entero y entiendan de qué va esto. Hice una cuenta en el aire, así, sin pensar, y no sé exactamente cuánto gasto por semana, pero así fuesen 180 lucas es una prioridad y está bien. Hay que ocuparse. La salud mental es fundamental, ¿o no?“, resaltó, mientras compartía un almuerzo con amigos.

“No se quejen de la gente que hace terapia y que gasta plata en eso. Yo elijo. Ahorro en otras cosas menos importantes que la terapia y gasto la plata en terapia. Lo invierto en terapia. Eso me molesta. Me ponen ‘¿Cómo no te vas a teñir el pelo a la peluquería?’ Y no, prefiero hacer terapia que ir a la peluquería", concluyó.

El sábado Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al realizar un audaz cambio de look. Después de semanas de debate y anticipación en sus redes sociales sobre un cambio radical, finalmente decidió teñirse el cabello en casa siguiendo la tendencia del color rojizo.

El proceso inició con una selfie humorística donde Juana se cubrió la cabeza con una bolsa plástica, insinuando a sus seguidores que adivinaran el propósito de la imagen. El video, que compartió en su cuenta de Instagram, mostraba cómo aplicaba el tinte en sus raíces con la guía de un kit que le facilitó su madre. A pesar de sus dudas sobre el método utilizado, continuó confiando en su intuición como “colorista”. El resultado final fue un tono rojizo intenso que realzó su tono de piel y acompañó sus ojos azules.

Junto con el cambio estético, Juana viene emprendiendo un camino de reflexión personal, compartiendo sus experiencias más íntimas en sus redes. Tras su separación, se trasladó a vivir con sus hijos Toribio y Belisario a la casa de su madre, Reina Reech, mientras finaliza la construcción de su nueva vivienda, su “casa galáctica”.

En medio de todos estos cambios, Juana se refirió a cómo los comentarios negativos en las redes comenzaron a afectarla. Fue con un video en el que aparecía usando unos pantalones con estampado de vaca: “Dos o tres personas me pusieron ‘uy, subiste peso’, ‘ay, sos una vaca’, y no sé qué”, relató. “Dije tipo ‘es verdad’. Me vi más potente”, se sinceró.

“Tenía unos kilos más que en los últimos ocho años. No fue por el número, ni porque me veo más rechoncha y no me gusta. Hago un esfuerzo por aceptar mi cuerpo y los cambios”, reflexionó. “Esto es resultado de lo desordenada que estoy”, compartió.