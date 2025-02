Se conocieron dos audios donde la actriz y cantante Jazmín Laport le solicitó al locutor Luis “El Tucu” López que sea más discreto a la hora de tener relaciones sexuales porque, al vivir en el mismo edificio, los ruidos interferían en su rutina diaria.

“¿Qué hacés Tucu? ¿Cómo te va, corazón? Acá Jazmín Laport, tu vecina de abajo”, inició la actriz, en lo que parecía un tono amable y hasta cercano, lo que llevaría a un nuevo sentido en el mensaje.

Sin más preámbulos, la artista solicitó: “Te pido por amor a cristo, con la mejor de las ondas, si podés ser un poco menos ruidoso”. No obstante, la cantante brindó escenas que debió atravesar a causa de los sonidos ocasionados durante los momentos de intimidad del locutor.

“A veces estoy en reuniones, o durmiendo, me levanto y digo ‘Guau, como la pone esta gente, espectacular’. Pero, si vos pudieras hacer algo para que, acá abajo no se escuche tanto todo, lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno”, remarcó Laport, aún con un tono de voz agradable.

A continuación, la joven prolongó el reproche: “¡Ay! lo que te putee, hijo de tu madre, eras vos”, aseveró Laport y agregó: “Está todo perfecto mientras no me despierten en medio de la siesta”.

Asimismo, la cantante explicó que la situación se volvió insostenible en medio de una reunión por zoom: “El ruido de los nalgazos o de la cama, no se entiende si hay que llamar al 911 o rescatar a la piba”.

El comunicador, que se encuentra soltero tras separarse en diciembre de la DJ Luana Digier, explicó al respecto: “Vivo en un complejo que tiene las paredes muy finas. Cuando me acosté, me di cuenta que el somier sonaba raro. Soy de sueño muy liviano y me muevo mucho por la noche”.

En el mismo intento por desviar las teorías de los ruidos, López agregó: “Jazmín vive abajo mío, mientras ella duerme, yo me muevo para todos lados”. Sin embargo, al ser consultado específicamente por “otro tipo de ruidos”, “El Tucu” justificó: “Hago videos en la cama”. Aunque negó que fueran “videos hot”, sino que le “gusta inmortalizar momentos”.