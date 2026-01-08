El jovencito tenía 15 años y realizaba labores en la zona de islas cuando ocurrió el fatal accidente. La búsqueda se extendió durante horas en un sector al que sólo se podía ingresar a caballo.

Un operativo contrarreloj se desplegó el miércoles por la tarde en la región costera de Helvecia (Dpto Garay), luego de que se denunciara la caída de un menor al río San Javier, en un sector de difícil acceso en el paraje Las Cañas. Con el correr de las horas, el desenlace fue el peor: el cuerpo del adolescente fue hallado sin vida.

El aviso al 911 ingresó alrededor de las 14.43, cuando personal de la Subcomisaria de Helvecia fue comisionado hacia un sector sin numeración catastral, en jurisdicción de Las Cañas, tras conocerse que un menor habría caído al río y no lograban localizarlo.

Los primeros datos eran escasos, pero suficientes para activar un operativo de rastrillaje en una zona compleja, marcada por caminos rurales inexistentes y acceso restringido.

Una zona inaccesible, sólo a caballo

Ya en el lugar, efectivos policiales entrevistaron a personal de Los Pumas, quienes aportaron información clave: el menor sería M. A. de 15 años, y la caída se habría producido a unos tres kilómetros del sector de los puentes, en un área completamente inaccesible para vehículos.

El ingreso, según se precisó, solo era posible a caballo, lo que dificultó las tareas de búsqueda y demoró el avance de los equipos.

La peor noticia

Con el paso de las horas y cuando el sol comenzaba a caer, llegó la confirmación más temida. A las 20.10, el subjefe de la dependencia de Helvecia comunicó que el cuerpo del menor había sido hallado sin vida.

De inmediato se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del Hospital de Helvecia, bajo las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a la información oficial, el adolescente se encontraba realizando labores de islas, montando a caballo junto a un adulto. En circunstancias que se investigan, cayó al río y, al no saber nadar, fue arrastrado por el agua, provocándole la muerte.

La hipótesis principal es la de muerte por inmersión, sin indicios de intervención de terceros.

Intervención judicial y peritajes

Por disposición de la subjefa de la Comisaría Primera de Helvecia, se solicitó la presencia de personal de la División Criminalística para realizar el examen médico legal y el relevamiento fotográfico del cuerpo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Región 1 – DCF Garay, mientras se aguardan los resultados finales de los estudios para completar el informe judicial.