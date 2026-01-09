Una de las involucradas terminó inconsciente y debió ser trasladada al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Se investiga el episodio que afortunadamente sólo terminó con lesiones leves.

Una práctica de fútbol femenino que se desarrollaba el pasado martes por la noche en la ciudad de Helvecia, cabecera del departamento costero santafesino Garay, terminó con una importante gresca de la que participaron varias personas.

Allí, por causas que se investigan, surgió un conflicto y las palabras dieron paso a los golpes de todo tipo.

La violenta situación comenzó entre dos mujeres, a las que luego se sumaron varias más.

Al hospital

Una de las víctimas quedó inconsciente y fue necesario su traslado de urgencia en ambulancia hasta el hospital José María Cullen de la capital provincial.

Personal policial tomó intervención y está tratando de deslindar responsabilidades en este caso, que se caratula -en principio- como lesiones leves.