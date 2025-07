El mundo del espectáculo y el boxeo sigue conmocionado por la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Este lunes por la noche, Hernán Drago y Guido Kaczka la despidieron entre lágrimas y anécdotas en televisión.

“Fue inmerecido, inesperado. Me mató”, dijo entre lágrimas Hernán Drago al enterarse en vivo del fallecimiento de la exboxeadora en el programa Cortá por Lozano. El modelo, visiblemente afectado, recordó su vínculo con Oliveras: “Fuimos compañeros, amigos... desde el lunes pasado, cuando supe del ACV, no dejé de mandarle mensajes para cuando se recuperara. No lo puedo creer”.

Hernan Drago se quebró al enterarse del fallecimiento de la Locomotora Oliveras en #CortaPorLozanopic.twitter.com/Q4ihaT0BrZ — emi (@eeemiliano) July 28, 2025

Drago contó que había seguido de cerca su evolución y que aún esa mañana había recibido noticias alentadoras. “Ayer le mandé un mensaje porque había escuchado a sus hijos hablar en televisión con tanto amor, con tanto respeto... me conmovió. Era una excelente madre, una mujer increíble”.

En Buenas noches Familia, Guido Kaczka también dedicó unas sentidas palabras a Oliveras, acompañado por Jorge “Roña” Castro. “Hoy al mediodía me dijeron que estaba bien, que había mejorado, y a las tres horas me llaman para decirme que había fallecido. Una lástima, se fue una campeona”, expresó el exboxeador.

Guido, con la voz entrecortada, compartió una divertida y entrañable anécdota: “Me decía ‘pegá, pegá maricón’. Me agarró en el pasillo y me regaló unos guantes. Me empujaba a soltarme, a sacar lo que tenía adentro. ‘Pegá, quiero que me duela’, me decía. Tenía una energía única”.

Guido y El Roña Castro recordaron con profundo afecto y admiración a la “Locomotora” Oliveras en #BuenasNochesFamilia: “se fue una campeona”. 🫶#lovieneltrece pic.twitter.com/ZUHVxmWqK9 — eltrece (@eltreceoficial) July 29, 2025

El conductor también destacó el legado de Oliveras en el deporte: “Era una campeona con títulos como los grandes, pero como es mujer tuvo menos prensa. Era una motivadora, una guerrera, una fuerza de la naturaleza”.

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, a los 47 años, tras haber sufrido un ACV, dejó una huella imborrable. Su recuerdo sigue vivo en quienes compartieron con ella el ring, la pantalla y la vida.