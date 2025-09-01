Este lunes se dio a conocer un impactante video en las redes sociales. Un nene subió a las vías de un monorriel ubicado dentro de un parque de atracciones familiar y asustó a todas personas que estaban en el predio.

El hecho ocurrió en Hersheypark, Pensilvania. Minutos antes de que lo descubrieran caminando sobre el monorriel y a gran altura, sus padres habían denunciado su desaparición y el personal del parque empezó a buscarlo.

Al parecer, el menor se habría separado de sus papás y accedió a una zona restringida del parque. Si bien el sector estaba fuera de servicio en ese momento, según el portavoz de Hersheypark, el menor subió a las vías elevadas del monorriel y empezó a caminar por encima.

Pocos minutos después, los visitantes que estaban disfrutando del día se percataron de lo sucedido y lo guiaron hacia un edificio cercano para que pudiera bajar. Sin embargo, un hombre apareció para subirse al techo de una construcción cercana al monorriel y ayudó al niño a bajar.

El joven extendió sus brazos para que el nene pudiera bajarse de las vías, pero como no podía alcanzarlo, decidió saltar al monorriel. En pocos segundos, pudo alzar al nene y rescatarlo mientras los visitantes aplaudían el gesto del hombre.

El personal de seguridad se presentó en el lugar del hecho y entregaron al nene sano y salvo a su familia. El hecho causó temor entre quienes estaban en Hersheypark debido a una tragedia ocurrida hace un mes en el mismo predio.

En ese entonces, una nena de 9 años murió ahogada en una de las 16 atracciones acuáticas. El hecho sucedió en el sector que incluye río lento, toboganes y piscina de olas.

En esa oportunidad, los salvavidas detectaron que la menor estaba en apuros y activaron los protocolos de emergencia. La nena fue asistida y trasladada al Milton S. Hershey Medical Center, donde confirmaron su fallecimiento.