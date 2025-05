El video, que ya circula con millones de reproducciones, muestra una escena de película: el río desbordado, la corriente amenazante y un hombre que, sin pensarlo dos veces, se lanza al agua con una cuerda atada a la cintura. En medio de la tensión y el rugido del agua, su misión era clara: llegar hasta el animal, que temblaba y aullaba sobre una roca, sin posibilidad de escape.

No tenía capa, ni uniforme, ni micrófonos. Solo un tronco como apoyo y una voluntad más grande que el río mismo. Lo llamaron “Papuchis”, y su hazaña se ha convertido en el relato más comentado del fin de semana.

La escena ocurrió en el Cañón de Combeima, una joya natural del Tolima que ha sido escenario de caminatas ecológicas, reportajes turísticos y ahora, de uno de los actos de solidaridad más virales del año.

Puede interesarte

Durante más de diez minutos, el hombre luchó contra la corriente, calculó cada paso, se aferró a ramas, tropezó, pero no se rindió. A cada segundo, su figura se volvía más pequeña entre la espuma del agua. La tensión era palpable, incluso a través de la pantalla.

Este héroe anónimo arriesgó su vida para salvar a una perrita que había quedado atrapada en medio del caudaloso río Combeima, en Tolima 👏🐶



Después de una peligrosa maniobra de más de diez minutos, logró atravesar el rio aferrado a un tronco y recuperar a la perrita.



Los dos… pic.twitter.com/cfOzl4VCd7 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) May 26, 2025

Cuando por fin logró llegar hasta la perrita, la envolvió con sus brazos y dio la señal. Desde la orilla, otros ciudadanos tiraron de la cuerda, lo devolvieron lentamente a tierra firme y celebraron como si se tratara de un gol en el minuto 90.

El animal fue rescatado sano y salvo. Luego fue atendido por veterinarios, y actualmente está bajo observación con buenas expectativas de recuperación.

Puede interesarte

Las redes no tardaron en reaccionar: cientos de artistas, periodistas, y ciudadanos de a pie compartieron el clip con mensajes de admiración. “¡Más personas como él!”, escribieron muchos. Otros lo propusieron como “Héroe del año”, y no faltó quien dijera: “Debería estar en el reality de moda, no los de siempre”.