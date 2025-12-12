Un policía de seguridad ciudadana fuera de servicio y otros dos pasajeros lograron rescatar a un hombre desorientado que cayó a las vías del metro en Barcelona.

El suceso tuvo lugar en la parada de plaza España, donde el hombre caminaba sin rumbo por el andén hasta perder el equilibrio.

El pasado fin de semana, una agente de los Mossos d’Esquadra que se encontraba fuera de servicio protagonizó un acto heroico al salvar, junto a otros dos viajeros, a un hombre que había caído a las vías del metro de Barcelona, en la estación de Plaza España de la Línea 3.

Las grabaciones difundidas muestran al pasajero claramente confundido, deambulando por el andén hasta perder el equilibrio y caer a la vía ante la mirada de varios pasajeros. La agente, llamada Felisa Pozas, había notado su comportamiento extraño antes del accidente y llegó incluso a activar el botón de emergencia. Sin embargo, al producirse la caída, reaccionó de inmediato: corrió hacia el andén, saltó a las vías y, con la colaboración de dos personas más, consiguió levantar al hombre y ponerlo a salvo justo antes de la llegada del tren. "No dudé ni un segundo", afirmó la policía de seguridad ciudadana.

El afectado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico, donde se confirmó que solo sufrió heridas leves y que su vida no corre peligro.