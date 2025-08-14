Un joven de 14 años aplicó la maniobra de Heimlich para salvar a su primo de 13 años, quien se atragantó con cereales.

En un instante que pasó del terror al alivio, un joven de 14 años se convirtió en héroe al salvar la vida de su primo, quien se atragantó mientras comía cereales. El video del rescate, captado por una cámara de seguridad en su hogar, muestra la rápida reacción del adolescente, quien aplicó la maniobra de Heimlich con precisión.

El hecho ocurrió en un apartamento de Fortaleza, Brasil, donde los primos compartían un desayuno. De repente, Igor, de 13 años, comenzó a ahogarse tras ingerir cereales con leche. Su madre, desesperada, gritaba pidiendo ayuda mientras el niño luchaba por respirar.

Fue entonces cuando Silas, de 14 años, intervino. Aunque inicialmente corrió a buscar ayuda, al no encontrar a nadie cerca, decidió actuar. Recordando lo que había aprendido en internet, realizó la maniobra de Heimlich con firmeza.