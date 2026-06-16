Las peleas entre los simpatizantes se produjeron en Times Square, donde habían organizado un banderazo, horas antes del debut para ambos en el Mundial 2026.

Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron serios incidentes en pleno Times Square, Nueva York, horas antes del partido que las selecciones de ambos países disputarán en Kansas, en su debut en el Mundial 2026.

Los videos con los incidentes se difundieron en el inicio de este martes en las redes sociales y muestran a los simpatizantes argentinos y argelinos intercambiando golpes de puño y patadas voladoras, en medio de un clima de tensión y en un sitio donde había niños.

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En el lugar, hinchas de distintos países se habían concentrado para alentar a sus respectivas selecciones. Entre ellos estaban los de Argentina y Argelia, que a partir de las 22 chocarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Las peleas entre los simpatizantes se produjeron en Times Square, a horas del debut de ambos en el Mundial en Kansas City.

Otros videos que se ven en redes los muestran entonando las típicas canciones de cancha, en una de las zonas más concurridas de Manhattan. De momento, no se informó oficialmente si hubo heridos o detenidos.

Y mientras eso ocurría en Nueva York, a casi dos mil kilómetros de distancia, otros hinchas argentinos vestían a Kansas City de celeste y blanco con otro banderazo. Fue en el Mill Creek Park, un escenario que terminará con el pasto quemado tras el tránsito de alrededor de 3.000 hinchas argentinos subidos a la previa del estreno mundialista.

Allí, el comportamiento fue bien distinto al de Nueva York y prácticamente no hizo falta presencia policial; apenas se observó a un par de voluntarios de la FIFA en el lugar.

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También en Kansas, pero en el Compass Mineral Center, el equipo que lidera Lionel Messi se sacó la tradicional foto grupal que marca cada inicio de aventura, después del último entrenamiento antes del debut.

La delegación posó para la imagen que quedará inmortalizada y lo hizo con un mensaje especial para Leo Balerdi. "Leo, estamos todos con vos", se leyó en la bandera de respaldo para el futbolista que fue desafectado por el cuerpo técnico luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha en una práctica de la gira previa.