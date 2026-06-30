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Hinchas mexicanos incomodaron al seleccionado de Ecuador con cánticos y bocinazos antes del partido
Los fanáticos se dieron cita a pie o en sus autos frente al hotel donde concentran los jugadores para no dejarlos dormir
Decenas de fanáticos del Tri se dieron cita a pie o con sus automóviles para incomodar a los seleccionados ecuatorianos que se concentran para el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
La afición mexicana no deja de alentar al Tri en su camino dentro de la Copa del Mundo y por ende, buscará todas las formas de incomodar al rival. En esta ocasión, decenas de aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel de concentración de la selección de Ecuador en la zona de Santa Fe para llevar la famosa “serenata” y no dejar dormir a los jugadores del cuadro sudamericano.
Algunos abordo de sus vehículos, otros a pie con matracas y trompetas, pero los aficionados se hicieron presentes en el hotel donde se encuentra hospedado el conjunto ecuatoriano en la CDMX.
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El hotel está custodiado tanto por la policía de la Ciudad de México como por la Guardia Nacional, sin embargo, por la avenida Javier Barros Sierra los vehículos llegaron y comenzaron a sonar las bocinas de su autos.
Por obvias razones, aficionados de Ecuador se quejaron en redes sociales sobre los ruidos que estaban percibiendo sus seleccionados en el exterior del hotel, incluso, algunos de los jugadores se acercaron a las ventanas de sus habitaciones para ver lo que ocurría sobre la calle.
El partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador está programado para jugarse este martes en punto de las 19:0hrs del centro del país en el estadio CDMX.