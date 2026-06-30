Decenas de fanáticos del Tri se dieron cita a pie o con sus automóviles para incomodar a los seleccionados ecuatorianos que se concentran para el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

La afición mexicana no deja de alentar al Tri en su camino dentro de la Copa del Mundo y por ende, buscará todas las formas de incomodar al rival. En esta ocasión, decenas de aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel de concentración de la selección de Ecuador en la zona de Santa Fe para llevar la famosa “serenata” y no dejar dormir a los jugadores del cuadro sudamericano.

Algunos abordo de sus vehículos, otros a pie con matracas y trompetas, pero los aficionados se hicieron presentes en el hotel donde se encuentra hospedado el conjunto ecuatoriano en la CDMX.

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El hotel está custodiado tanto por la policía de la Ciudad de México como por la Guardia Nacional, sin embargo, por la avenida Javier Barros Sierra los vehículos llegaron y comenzaron a sonar las bocinas de su autos.

AFICIÓN MEXICANA 🇲🇽 VINO AL HOTEL DE ECUADOR 🇪🇨



Los aficionados han venido con sus carros, trompetas, motos, todo haciendo ruido para la selección sudamericana, tratando de no dejarlos dormir. Jugadores se asoman desde sus habitaciones. pic.twitter.com/ltJ6i0DKfn — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 30, 2026

Por obvias razones, aficionados de Ecuador se quejaron en redes sociales sobre los ruidos que estaban percibiendo sus seleccionados en el exterior del hotel, incluso, algunos de los jugadores se acercaron a las ventanas de sus habitaciones para ver lo que ocurría sobre la calle.

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección… pic.twitter.com/By45QWaGou — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 29, 2026

El partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador está programado para jugarse este martes en punto de las 19:0hrs del centro del país en el estadio CDMX.