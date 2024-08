Luego de que se viralizaran los videos entre su hermana Tamara y el expresidente Alberto Fernández, el comediante Homero Pettinato se disculpó públicamente este lunes con el presidente Javier Milei, y por la noche, ante un Movistar Arena lleno, bromeó sobre sus hermanos, incluido Felipe.

El humorista participó en el evento organizado por el programa de Olga, Se extraña a la nona, donde aprovechó su momento para lanzar algunos chistes sobre los escándalos familiares.

"Yo se por qué es todo este apoyo, pero igual prefería una hermana carpintera, o que labure en una Shell. '¿Conocés a algún presidente? No, bárbaro'", arrancó Homero en relación a los videos que trascendieron de Tamara Pettinato con Alberto Fernández.

En medio de las risas de los presentes y un Yayo Guridi tentado hasta las lágrimas, Pettinato se refirió a Felipe, su otro hermano, involucrado en un incendio que resultó en la muerte de su neurólogo y que lo que llevó a su procesamiento por "incendio seguido de muerte", además de estar internado para tratar problemas de salud mental y adicciones.

"'¿Y Feli en qué anda? Es contador o martillero. Bárbaro'. Lo visitamos...", siguió Homero, desatando más carcajadas en el teatro. "La que lo parió, tengo una acidez acá...", cerró.



El chiste de Homero Pettinato sobre los videos de su hermana y Alberto Fernández

Al referirse sobre los videos de su hermana con el ahora expresidente, Pettinato negó que ella haya cometido algún delito y defendió su derecho a ser dueña de sus actos.

En este marco, el humorista criticó lo que él considera una "caza de brujas" contra las mujeres, para apuntar su indignación hacia el expresidente. "Es una excelente persona, una mina que ayuda a todos sus amigos y que es el pilar de la familia", concluyó, mostrando su apoyo incondicional a su hermana.

Quedaba, sin embargo, tiempo para un inesperado remate que sorprendió a todos sus compañeros. Fiel a su estilo, Homero no quiso cerrar su descargo sin despertar alguna carcajada, aunque con chiste al menos polémico, teniendo en cuenta el caso que conmociona al país.

"A mí lo que más me dolió, es que yo también me cog... a Alberto", concluyó Pettinato, para ganarse algunos aplausos internos, aunque la conductora Nati Jota se mostró incómoda, y le sugirió que "no es por ahí".