En medio del escándalo con su ex, Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, este miércoles Homero Pettinato sorprendió al anunciar que renunciaba a Sería increíble (OLGA) el exitoso ciclo de streaming que conduce Nati Jota.

El humorista, hijo de Roberto Pettinato, advirtió que su decisión no tiene que ver con la pelea mediática que viene arrastrando con su expareja y aseguró que tiene otros proyectos dentro del canal de streaming que pertenece a Migue Granados y los hermanos Luis y Bernarda Cella.

"Esto no tiene nada que ver con mi escándalo", fue lo primero que dijo Homero en su despedida del programa, en relación a la conflictiva separación mediática que tuvo con la actual participante de Masterchef Celebrity Argentina (Telefe).

“Me despido porque tengo otros proyectos en OLGA. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco", argumentó Homero sobre su salida del ciclo matutino en el que también trabajan Eial Moldavsky y Damián Betular.

🎙️"ES UNA GARCHA MADRUGAR."



Homero Pettinato renuncia a #SeriaIncreible porque no le gusta madrugar. Según él no tiene nada que ver con el escándalo con La Reini y que el año que viene sigue en otros proyectos en #OLGA pic.twitter.com/uqsVip2XVA — El Impacto (@elimpactocom) December 17, 2025

Horas antes en el último programa de Faltan Varones, ciclo que también se emite por OLGA, el humorista propuso un brindis de cierre y sorprendió con sus palabras al aire: "Yo brindo... primero por la paciencia que han tenido las compañeras productoras, porque yo tuve un año muy difícil. 21 años llevo haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este, el peor lejos".

En ese sentido, agregó conmovido ante su audiencia: "Uno se da cuenta que uno depende mucho del contexto y de los compañeros y de la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, para que te acompañen y para poder seguir estando en una pantalla tan exigente como esta, sin patear todo el tablero a la mierda, que es algo que a mí se me da muy bien".

Homero Pettinato renunció al ciclo de OLGA "Sería increíble".

"Espero tener un año mejor el año que viene, brillar un poco más, pero realmente este... de alguna manera siento que sobreviví a este año gracias a ustedes que me acompañaron al aire. Así que, ¡salud!”, concluyó en su descargo.

El descargo de Homero Pettinato luego de las fuertes acusaciones de Sofía Gonet

Homero Pettinato reaccionó sin rodeos a las fuertes declaraciones de su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet, quien lo acusó de ser adicto a sustancias, vago e infiel.

El hermano de Tamara Pettinato no se quedó callado y le respondió con todo a la influencer: “Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”.

Pettinato y Sofi "La Reini" Gonet se separaron en medio de un escándalo. Fotos: Instagram

“Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel. Tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”, afirmó Homero.

Y agregó, visiblemente molesto con los dichos de su ex: “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va”.