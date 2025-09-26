Un hombre de 35 años fue encontrado con lesiones en la vía pública este jueves al mediodía en la localidad de Moisés Ville, Santa Fe.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al Samco local, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento, según informó la Policía.

De acuerdo a la información policial, momentos antes personal de la Comisaría 3° había recibido un llamado telefónico alertando sobre una persona caída en la vereda. En el lugar también trabajó personal del área científica de la Unidad Regional XIII.

A partir de las primeras tareas investigativas, fueron aprehendidos dos hombres de 51 y 23 años (padre e hijo), quienes quedaron detenidos por disposición del juzgado interviniente. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de la URXIII con sede en San Cristóbal.

La víctima fue identificada oficialmente como Gastón Pfaffen. Interviene el Ministerio Público de la Acusación, que continúa con la investigación del hecho.