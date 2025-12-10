Un joven de 20 años murió tras recibir un disparo en calle Isabel de Guevara al 1.100. El autor sería un menor de 16 años.

Una trágica madrugada sacudió la tranquilidad de Paraná, luego de que se confirmara un nuevo homicidio. Alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles, personal policial encontró a una persona gravemente herida por disparos de arma de fuego en la calle Isabel de Guevara al 1.100.

La víctima fue identificada como Eduardo Silva, de 20 años de edad. A pesar de la rápida llegada de una unidad sanitaria, se constató que Silva se encontraba sin vida a causa de las heridas de bala.

De acuerdo a los primeros datos aportados por los investigadores, Silva se trasladaba en un Fiat Siena junto a dos amigos. Al llegar a un pasillo donde reside el adolescente involucrado, la víctima descendió del vehículo y en ese momento recibió un disparo en la cabeza.

Fuentes policiales indicaron que el menor que manipulaba el arma se encontraba acompañado por cuatro jóvenes, entre ellos dos hermanos de la víctima, presentes al momento del disparo.

Tras las primeras investigaciones en la zona, las autoridades llegaron a una vivienda cercana. Allí, el padre de un adolescente admitió que su hijo, de 16 años, era el probable autor de los disparos.

El hombre colaboró con el personal policial y permitió el ingreso a la casa, donde se ubicó al menor. Las posteriores diligencias permitieron a los investigadores corroborar que el joven sería el responsable de la muerte de Silva.

Como evidencia clave, se logró incautar un revólver calibre 38 que habría sido utilizado en el crimen.

El cuerpo de Eduardo Silva fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la correspondiente autopsia. Por su parte, el adolescente de 16 años fue inmediatamente derivado a la dependencia de Minoridad y puesto a disposición de la Justicia.