Otro crimen golpea a la la ciudad. Un hombre de 42 años fue asesinado en la noche del jueves a balazos en la puerta de su casa. El crimen ocurrió poco antes de las 21 en Humberto Primo y Felipe Moré, en barrio Ludueña.

El crimen trascendió cuando desde del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) se reportó el ingreso al sector de guardia de un automóvil en el que un hombre llevaba a un vecino del barrio que presentaba múltiples heridas de bala.

La víctima fue identificada como Carlos Mauricio Salguero. Según la versión preliminar que aportó el testigo en el nosocomio, Salguero estaba en su casa y en un momento escuchó que lo llamaban desde de calle. Cuando se asomó a la vereda, le efectuaron varios disparos.

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Dónde atendieron al hombre baleado

Salguero fue derivado de inmediato a cirugía porque presentaba una herida en cráneo y en abdomen. Voceros policiales indicaron que alrededor de las 23, el hombre falleció mientras era atendido en la sala de cuidados intensivos del Heca.

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Fuentes oficiales agregaron que Salguero presentaba un antecedente penal del 26 de octubre pasado por tenencia, supuestamente para comercialización, de 30 envoltorios de cocaína y una suma de 13.400 pesos. La droga fue hallada durante una requisa en su casa de Humberto Primo al 2600.