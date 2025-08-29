La víctima es Cristian Gastón Carpenzano (32). Fue traslado al hospital Cullen donde ingresó ya fallecido.

La calma de la noche en barrio Villa del Parque se quebró de golpe el jueves, cuando una lluvia de disparos terminó con la vida de un vecino de 32 años en una vivienda de Pasaje Mitre al 4100.

El episodio ocurrió pasadas las 20.30. Según pudo saberse, todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un hombre herido dentro de la casa.

Puede interesarte

Al llegar, los uniformados se encontraron con una escena desesperante: una mujer gritaba pidiendo ayuda porque su pareja yacía malherido en el suelo, alcanzado por varias balas.

En medio de la urgencia, familiares y efectivos policiales lo cargaron en un móvil del Comando Radioeléctrico y lo trasladaron al Hospital Cullen. Allí, pese a la rápida asistencia, el médico de guardia solo pudo constatar su muerte. El cuerpo presentaba siete impactos de bala distribuidos en el brazo izquierdo, zona intercostal y región lumbar, heridas imposibles de revertir.

Un apellido “conocido”

La víctima fue identificada como Gastón Cristian Carpenzano (32), un apellido que no resulta desconocido en los pasillos policiales ni en las páginas de crónica roja.

Desde hace años, varios integrantes del clan familiar acumulan causas judiciales, enfrentamientos con la ley y hasta otros episodios sangrientos que terminaron con familiares muertos en hechos violentos.

Puede interesarte

Un crimen premeditado

De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre no identificado habría llegado hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra Carpenzano para luego huir. El ataque, fulminante y dirigido, refuerza la hipótesis de un crimen premeditado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, bajo directivas del doctor Carlos Lacuadra. En el sitio trabajó personal de la División Homicidios de la PDI y peritos criminalísticos, quienes levantaron rastros y recolectaron pruebas con el objetivo de reconstruir la mecánica del ataque y dar con los responsables.

El caso, caratulado como Homicidio calificado por el uso de arma de fuego, abre un nuevo expediente sangriento en la crónica de violencia que golpea a la capital provincial.