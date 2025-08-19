Homo Argentum se transformó en el fenómeno indiscutido de la temporada cinematográfica argentina al superar los 527.879 espectadores en apenas cinco días desde su estreno. La cifra, avalada por el sitio Ultracine que registra semanalmente la venta de tickets, marca un hito para el cine local y ubica a la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella entre los lanzamientos más exitosos de los últimos tiempos.

Desde la noche del jueves pasado, la convocatoria del público se mantuvo alta: el día del debut fueron 73.886 asistentes en 405 salas de todo el país, y en el lapso de tres jornadas ya rozaba los 330.000 espectadores, liderando ampliamente el total de la taquilla nacional.

A solo 5 días de su estreno, Homo Argentum superó el medio millón de espectadores en cines (Foto/Cortesía Pampa films y Disney)

El rendimiento de Homo Argentum adquiere especial relevancia al observar su impacto en relación con otros estrenos recientes. Se instaló como la cuarta película más vista en un primer día dentro de la historia del cine nacional, y además ostenta el tercer mejor arranque en lo que va de 2025. Ya en su segundo día había cortado 185.055 tickets, lo que representa más de la mitad de toda la audiencia que concurrió a las salas ese fin de semana. Esa tendencia se sostuvo hasta insertarla en la disputa por un lugar entre las veinte películas más taquilleras del año en apenas unos días, desafiando viejos récords. Frente a títulos como Mazel Tov, de Adrián Suar, que acumuló 356.897 espectadores en 17 semanas, Homo Argentum acorta distancias a una velocidad poco habitual para el circuito argentino, con la expectativa clara de superarla durante la semana en curso. Los especialistas apuntan que si la racha se mantiene, la presencia de público continuará consolidando su posición en la historia reciente de la cartelera nacional.

Guillermo Francella, Gastón Duprat y MarianoCohn: un trío con garantía de éxito. (Crédito: Pampa films)

A la par de su éxito comercial, la película encendió debates en ámbitos culturales y plataformas digitales. El relato compuesto por 16 viñetas satíricas, donde Francella interpreta diversas aristas del ser nacional, provocó reacciones intensas entre públicos y críticos. Muchos usuarios en redes sociales identificaron en los protagonistas rasgos reiterados en el imaginario social, como “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”, y consideraron que la cinta expone, de forma lúdica y mordaz, un espejo de la idiosincrasia popular argentina. La discusión se amplió cuando algunos sectores señalaron cierto fastidio o incomodidad por la potencia del diagnóstico presentado en pantalla, generando un fenómeno de conversación que extendió la influencia de la propuesta más allá de los límites del cine.

La repercusión política no tardó en aparecer. El presidente Javier Milei organizó una función especial para diputados y miembros de su Gabinete, hecho que trascendió rápidamente en la agenda pública. A través de su cuenta en la red X, el mandatario emitió un comentario donde asoció la sátira de Cohn y Duprat a una crítica directa sobre la situación social contemporánea. Mencionó que Homo Argentum muestra, según su punto de vista, una radiografía ácida de ciertos sectores, a los que define como “kukas” y “progresía woke”. Para Milei, la película molestó especialmente a quienes se sintieron reflejados de modo desfavorable y subrayó el logro de la producción al haber alcanzado su éxito sin financiamiento estatal, aspecto que consideró relevante en su descargo.

El fenómeno Homo Argentum combina números sorprendentes con niveles inéditos de conversación social y política. Sus cifras de público, la velocidad con la que escaló posiciones en los rankings históricos, el tipo de representación cultural que propone y el uso de su narrativa como insumo en la arena pública, reflejan una obra que trasciende el hecho artístico para instalarse como tema de debate transversal entre espectadores, analistas y referentes políticos.