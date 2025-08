El programa Puro Show presentó un informe sobre la fortuna de Jésica Cirio, enumerando algunas de las carteras de lujo que compró durante los últimos años, que ascenderían a una inversión de unos 600 mil dólares.

El padre de la modelo, Horacio Cirio, vio el informe y escribió indignado. El hombre no dudó en dar su opinión sobre la vida de lujos que lleva su hija, mientras él reclama que le devuelvan su casa, en la cual hoy vive su exmujer con su pareja.

"Empiezo a escuchar el tema de las carteras. A mí me están negando algo que es mío, yo siento que me robaron mi casa. Está mi ex con un chabón hace muchos años", aseguró Don Cirio.

Sobre su vínculo con Jésica, el hombre dijo: "Yo no rompí ninguna relación, ella rompió. Yo me fui con lo puesto de mi casa. Que se lo saque ahora el apellido Cirio, en Lanús fue bastión de gente noble y trabajadora. Para ella no existo ni yo ni su hermano, no le importó de la muerte de su hermana. Vi cómo y dónde y de qué manera está enterrada su hermana, es denigrante".

Puede interesarte

"Ya no la conozco, todos dicen que lo hizo con dinero del pueblo. Mi casa estaba valuda en 160 mil dólares, que me den la mitad, serían 3 o 4 de las cosas que tienen ella. Los afectos con la plata no se mezclan. Sigue siendo mi hija hasta el día que yo me muera, es la hija de Don Cirio. No se puede borrar, así lo quiso el destino", concluyó el padre de Jésica Cirio.