Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual legislador porteño, y su esposa Milagros Maylin esperan el nacimiento de su primer hijo en común, un varón, según confirmaron fuentes del entorno cercano a la pareja a Infobae. Maylin transita la semana número doce de embarazo y la noticia generó alegría entre familiares y amigos del matrimonio.

La confirmación del embarazo coincide con una etapa de relevancia personal y política para Rodríguez Larreta, quien asumió como diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre pasado, tras participar en las elecciones legislativas realizadas en mayo. Desde su banca en la Legislatura porteña, el ex jefe de Gobierno relanzó su proyecto político con la intención de volver a disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027. De manera pública, ha manifestado que trabaja en ese objetivo desde su nuevo rol legislativo.

La semana pasada, Rodríguez Larreta asumió como diputado en la Legislatura porteña

La pareja se casó en noviembre del año pasado, fortaleciendo una relación iniciada en 2022, después de la separación de Rodríguez Larreta. La boda fue una ceremonia privada con la presencia de allegados y familiares.

Milagros Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación y con amplia experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires, acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como en el ámbito político en los últimos años.

La esposa del diputado porteño tiene 38 años, es egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio). Además, cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron el año pasado por civil

Rodríguez Larreta (60) ya es padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su vínculo con la organizadora de eventos, Bárbara Diez.

El día de su casamiento, que se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño, Milagros Maylin contó cómo se desarrolló su vínculo: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

“Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: ‘Bueno, nos casamos’. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes”, recordó.

La llegada de este nuevo hijo representa un capítulo especial en la vida ambos y suma un matiz personal a la proyección de Rodríguez Larreta dentro del escenario político local.