Del 2 al 8 de marzo, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.

🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

No te olvides de demostrar tu amor y admiración hacia las otras personas; los pequeños detalles pueden ser la solución. Se presentarán problemas con tu pareja por el poco tiempo que pasan juntos debido al trabajo; hablen para solucionar los malos entendidos. Sensación de añoranza, ponte en contacto con aquellos afectos que extrañas. Alguien de tu familia atraviesa un difícil momento, apóyalo.

🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tu familia te hará notar que los dejas de lado, recapacita y acércate a ellos. En el amor se presentarán reclamos por el poco tiempo que le dedicas, date tu tiempo. Es posible que te dejan a cargo de una importante tarea en el trabajo, será una buena experiencia para crecer. Pon en orden tus gasto ya que se podrían presentar problemas de dinero. Una persona cercana se encuentra muy interesada en ti, dile lo que piensas y sientes, pero siempre con la verdad.

🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Será una semana con mucha actividad en todo lo referido a los negocios. Pero ten cuidado porque puede haber algún tipo de pérdida, no de un monto importante, pero aun así sería bueno evitarla. Etapa de reconciliaciones familiares. Es bueno estar abierto al diálogo. El estrés puede jugar una mala pasada en el ámbito de la salud, es importante observa las señales que el cuerpo nos da y no desatenderlas.

🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Esta semana iniciará con mucha energía dirigida principalmente al amor y al romance. Los que tengan una relación podrán vivir noches de mucha pasión y además lograrán mejorar la comunicación con la pareja. Días de alegría y sorpresas agradables, noticias inesperadas de gente muy apreciada, o recibirás algún detalle o regalito que te hará feliz. Comunica tu cariño a tus afectos, nunca está de más decirles cuántos los queremos y cómo son de importantes en nuestra vida.

🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tu carisma y persuasión estarán en su apogeo. Si te dedicas a alguna actividad relacionada con las ventas, aprovecha esta semana porque nadie podrá decirte que no. Será una semana excelente para los negocios, te harán ofrecimientos interesantes que te permitirán en un futuro cercano obtener importantes ingresos mediante los cuales podrás estabilizar tu economía.

🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Si no quieres que la relación se termine, debes respetar, dar libertad y conceder espacio a la persona que amas. Esa es la prueba de amor más convincente que puedes darle. No guardes rencores que se vuelvan rancios, es mejor hablar de lo que nos molesta. Es una buena semana para sincerarnos y clarificar nuestros sentimientos. La verdad será la solución a los malentendidos familiares.

🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Estos tiempos de estar separados han sido difíciles, utiliza todos los medios digitales disponibles para reconectar con la familia y los amigos, eso te dará alegría. En el amor, llegará una mujer que le dará una giro a la vida los Libra, mientras que para las mujeres es momento para dejar de desconfiar y darle una oportunidad a esa persona que tanto ha insistido.

🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En lo profesional habrá nuevos proyectos y grandes cambios, pero es importante mantener los pies en la tierra pues se podrían presentar desilusiones. En el amor no irá muy bien esta semana, pues hay un sentimiento de abandono y soledad para alguno de los dos, no dejen que la chispa se apague. El diálogo es la mejor manera de acercarse. La salud da señales de alerta, no ignores los síntomas.

🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante la semana sentirás los estragos de un constante estrés y mala alimentación, te sentirás cansado y débil. Es momento de comenzar a cuidar tu salud y hacer más ejercicio. La suerte está de tu lado en las finanzas y el trabajo, es probable que esta semana llegue un dinero extra relacionado con el trabajo. La familia reclama tiempo y espacio, dáselos, es una buena manera de recargar pilas.

🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Hacia el fin de semana las cosas se solucionarán y te reconciliarás con la persona que amas, será una relación estable y muy bien llevada, tienes todo para ser feliz así es que no te busques problemas. Muchas veces las dudas las siembra nuestra propia inseguridad. No pienses demasiado y déjate llevar por el instinto.

🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Comienza para ti un período de mucha precisión y carga de trabajo, pues hay un proyecto que esta semana se tiene que concretar, intenta no sucumbir ante el estrés y revisa todo a detalle. Confía en tus capacidades y en tu instinto. Busca apoyo familiar, comenta tus dudas y miedos, verás que hablarlo ayuda a disiparlos.

🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Has cometido muchos excesos y esta semana tu cuerpo te pedirá un descanso, así que debes consentirlo intenta con un masaje o ir a un spa, no te olvides de la alimentación pues es base para sentirte mejor, ojo no te mediques para intentar recuperarte. Alguna actividad divertida en familia o con amigos también ayudará a relajarte.