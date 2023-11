Es probable que hoy te sientas rebelde, inquieta, con ganas de transformar todo aquello que a tu alrededor, te asfixia o te restringe.

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de noviembre, una parte de ti se muere por dejarse llevar por completo por el amor, pero otra parte es consciente de esas pequeñas cosas que sabes que, a futuro, solo representan una nueva decepción amorosa. Esta semana es difícil obtener una lectura clara de cualquier situación.

Tauro

Alíate con un equipo que comparte tus valores, objetivos y ética de trabajo. Decir que el dinero no importa, o que no te importan las posesiones materiales es una táctica de distracción que puede enmascarar tus miedos y deseos al respecto. Ahorrar para el futuro no tiene por qué significar vivir como un monje con voto de pobreza.

Géminis

Tu signo eternamente curioso odia la idea de los límites, pero con el Sol en Escorpio, tu sabiduría interior está intentando desesperadamente llamar tu atención. Detecta a ese enemigo y corre en la dirección opuesta.



Cáncer

¿Estás en una relación o estás tratando de hacer que algo potencial despegue? No ignores las señales de alerta, las banderas son rojas, no rosas. En este inicio de mes, pueden surgir algunos problemas que pidan una confrontación para abordar temas delicados.

Leo

Tu sensibilidad emocional es uno de tus mayores dones, pero durante Saturno retro quizá estuviste en el abismo emocional. ¡Buenas noticias! Saturno ya está directo, así que puedes salir de esa espiral intensamente introspectiva.

Virgo

Si quieres construir algo permanente, tienes que montar algunas olas para asegurarte de saber hacia dónde estás remando. Si es hora de seguir adelante, los giros directos de Saturno podrían trazar un plan práctico y sensato para ti.

Libra

Deja atrás cualquier hábito tóxico que te esté consumiendo. Aprovecha la semana para comprometerte a cuidar mejor de tu salud física, mental y emocional, pero hazlo con balance, no se trata de castigarte.

Escorpio

Tu vida amorosa está iniciando una temporada llena de secretos, ilusiones y tintes platónicos. El hecho de que sus lunas estén en el mismo signo o que sus abuelas tuvieran el mismo nombre no necesariamente sugiere que sean almas gemelas.

Sagitario

Una nueva atracción en línea podría acelerarse. Intenta disfrutar la conexión y deja que se desarrolle orgánicamente, pero dale prioridad a cualquier pendiente que resolver, como otras relaciones de las que uno de ustedes no se ha desvinculado por completo.

Capricornio

Si alguien sigue cruzando la línea, mantente firme y di lo que necesitas sin poner a la gente a la defensiva. El fin de semana te permitirá recuperar tu sentido de autoridad y jerarquía gracias a que Saturno directo te está marcando el camino para retomar tu sitio hasta lo más alto de la montaña.

Acuario

Nadie cuestiona tu carga de trabajo o tus responsabilidades en el hogar, pero vale la pena preguntarte si te estás limitando por las razones equivocadas. Los viajes, la aventura y cualquier tipo de expansión de horizontes siempre son buenos para ti y tu productividad.

Piscis

Quizá quieras suavizar las diferencias respecto a compartir el poder con tu socio o pareja. Es momento de revisar asuntos de intimidad, finanzas y otros temas cargados de emociones. Tus relaciones íntimas se intensifican, tú o tu pareja quieren una unión más profunda.