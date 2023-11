En el horóscopo de hoy, domingo 26 de noviembre, Plutón, planeta muy intenso y emocional, desde el signo Capricornio, se pone de acuerdo con la Luna, pasando por Tauro para movilizar tu mundo interno y que así renueves y transformes tus emociones.

HORÓSCOPO DE ARIES

Las redes que va tejiendo día a día el cosmos son mágicas, ya que se encargan de mostrarte cuál es el mejor camino por alcanzar, y hoy sincronizará a la Luna y Plutón. Esto impulsará a tus emociones y a tu fuerza de voluntad para que puedas salir del adormecimiento o estancamiento sentimental de los últimos meses.

Sobre todo, te ayudará a salir de tu encierro laboral y miedos internos para que comiences a abrirte a nuevas oportunidades de conocer otras personas. Además, la combinación mencionada te ayudará a reconocer tus valores e integrarlos para ganar más seguridad en ti.

HORÓSCOPO DE TAURO

Hoy sentirás una fuerte energía en tu interior que te dará fuerza y apasionamiento para superar los problemas emocionales. También para salir de sentimientos negativos que no te dejan avanzar en tus relaciones.

Esto es así porque la Luna y Plutón formarán un aspecto muy favorable entre ellos que te hará revivir muy intensamente alguna idea que hallaste en tus últimos cursos o talleres de crecimiento personal.

Particularmente, una que será la clave para que puedas manejarte de la mejor manera, sobre todo, en temas del corazón para lograr la felicidad que deseas.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

En esta jornada, amaneces con todos tus pensamientos y todo tu apasionamiento concentrado en aumentar tu poder adquisitivo. Esto es porque se combinarán las energías de Plutón y la Luna.

Esta combinación forma una onda de altas vibraciones que estimula tu lado más pasional. Además, intensifica tus deseos de poseer mejores bienes materiales y así disfrutar de todos los placeres mundanos.

Lo más positivo de lo mencionado es que tendrás una fuerza mental muy poderosa que te ayudará a tener la seguridad de alcanzar las ganancias que anhelas y necesitas para tener la calidad de vida material que deseas.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Las redes que el Universo se encargan de tejer son mágicas porque se dedican a mostrarte cada día cuál es el mejor camino por seguir para resolver tus conflictos.

En este día, sincroniza a la Luna y Plutón para activar tus emociones y que tengas la fuerza de salir de las falsas creencias de que el amor no es para ti.

Con esta influencia en el horóscopo, podrás profundizar en tu mundo interior y conocer mejor tu psicología emocional, especialmente, para que los integres y así veas todo lo que tienes de positivo para alcanzar una relación amorosa estable y que en tu vida haya la tranquilidad y la felicidad que mereces.

HORÓSCOPO DE LEO

Tú eres uno de los signos más ambiciosos. Por este motivo, sabes de la importancia que tiene la fe y la calidad de los pensamientos para llegar a los objetivos.

Esta experiencia ya la has venido experimentando y hoy podrás asegurarlo e integrarlo más intensamente; particularmente, gracias a la sincronía que forman Plutón y la Luna que potencializará tu fuerza de voluntad.

Con esta influencia, además, reafirmarás tus planes y reconocerás que los inconvenientes externos son más desafíos propios que problemas, ya que en realidad reflejan tus miedos internos, y así te dispondrás a eliminar estos de tu vida.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Con el paso de Plutón por otro signo de tierra, hace mucho tiempo que vienes haciendo grandes transformaciones internas, puesto que estás pasando por una etapa que es parte de tu crecimiento personal.

Esto hoy se activará aún más porque la energía del planeta mencionado se combinará con la Luna, ayudándote a encontrar un mayor poder dentro de ti.

Con esta fuerte influencia que te llegará en este día, tendrás el valor y la capacidad adecuada para revisar hechos del pasado, comprender los errores y corregirlos, y, de esta manera, transformar las experiencias aparentemente negativas en positivas.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Hoy el Universo genera un evento muy especial que es la sincronización entre Plutón y la Luna, con esta influencia podrás encontrar dentro de ti más intensidad y profundidad emocional, algo que muchas veces te hace falta, así podrás definir el camino a seguir en tus relaciones sociales e intimas.

Además, la combinación planetaria mencionada te dará el poder de recuperarte de viejas heridas emocionales que todavía no has sanado, así como la oportunidad de aprender de estas. Aquí te sugiero preparar este baño especial para desbloquear tu energía por completo.

HORÓSCOPO DE ESCORPIO

Hoy tienes mucha fuerza y determinación en tus proyectos materiales y sentimentales, lo que te hará superar cualquier bloqueo por falsas creencias limitantes que has venido teniendo a lo largo de tu vida.

Esto será gracias a la sincronía de Plutón y la Luna, astros que se combinarán para darte más intuición y una persistencia especial que te permitirá ver más allá de lo habitual.

De esta manera, tendrás la capacidad de dirigirte hacia lo deseado económica y emocionalmente, todo lo mencionado te llevará a introducir distintos cambios en tus tácticas y estrategias para ir tras nuevos propósitos.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Hoy se ponen de acuerdo la Luna y Plutón combinando sus energías para darte mayor fuerza de voluntad, particularmente, a la hora de conseguir la seguridad y estabilidad en tus sentimientos.

Con esta fuerte combinación planetaria, vivirás un grandioso momento para tomar decisiones importantes relacionadas con tus sentimientos y relaciones amorosas, pues sabrás muy bien qué quieres a nivel pareja.

Adicionalmente, será fundamental que tengas en cuenta que es un buen momento para reconciliarte, con todos aquellos que has estado enemistado.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Hoy la Luna se conectará con Plutón para darte más fuerza en tus decisiones y aconsejarte poner todo tu apasionamiento en creer más en ti saliendo de los amores tóxicos.

Es crucial que aproveches este momento para activarte y comprometerte más contigo mismo y con la relación de pareja que deseas tener; especialmente, reconociendo que los obstáculos están más dentro de ti que afuera.

Aquí ten presente la forma en la que te boicoteas para evitarlo, ya que con esta combinación planetaria, podrás ver claramente lo que tienes que corregir dentro de ti para atraer a la persona que necesitas a tu lado.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Los últimos días te has percibido a ti mismo más sensible, pero esto no te ha hecho sentir mal si estuviste alejado de los demás, sino todo lo contrario, ya que tenías la necesidad de estar un tiempo a solas.

Para cerrar este momento, Plutón y la Luna se sincronizan para que hagas una limpieza emocional y te dispongas a tomar tus emociones en forma más seria.

Así te expresarás más, ten presente que hacer este cambio te permitirá tener relaciones amorosas en las cuales comprometerás más a tu corazón, por esto haz el ritual con ajo para atraer a tu crush y conseguir un amor duradero.