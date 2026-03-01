ARIES

Marzo comienza con una inyección de vitalidad. Es un día ideal para realizar actividad física o iniciar ese proyecto personal que venías postergando. En el plano sentimental, una conversación honesta aclarará dudas que te quitaban el sueño.

TAURO

La Luna favorece hoy tu faceta más introspectiva. Aprovechá este domingo para conectar con tus deseos reales más allá de las obligaciones. En lo económico, recibís una noticia o señal que te dará tranquilidad para el resto del mes.

GÉMINIS

Tu vida social cobra protagonismo en este inicio de mes. Un encuentro inesperado o una llamada te abrirán puertas en el ámbito creativo. Mantené la mente abierta; la inspiración llegará desde los lugares menos pensados.

CÁNCER

Es un día para enfocarte en tus metas profesionales. Aunque sea domingo, visualizar tus logros te ayudará a encarar la semana con una ventaja competitiva. No descuides tu alimentación; tu cuerpo necesita energía de calidad.

LEO

Sentirás una fuerte necesidad de expandir tus horizontes. Puede ser a través de un libro, un curso o la planificación de un viaje. La aventura te llama; dejá de lado los miedos y permitite explorar nuevas filosofías de vida.

VIRGO

Marzo te pide soltar lo que ya no suma. Es un domingo de "limpieza" emocional profunda. Resolvé asuntos financieros pendientes o deudas emocionales para comenzar el mes con el pie derecho y la mente liviana.

LIBRA

El foco estará puesto en tus relaciones de pareja o socios. Es un momento propicio para llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. La diplomacia será tu mejor herramienta para evitar roces innecesarios en el hogar.

ESCORPIO

Tu bienestar físico es la prioridad de hoy. Pequeños cambios en tu rutina diaria generarán grandes beneficios a largo plazo. En el trabajo, empezás a ver los frutos de un esfuerzo realizado semanas atrás.

SAGITARIO

La creatividad y el romance están en alza. Disfrutá de este domingo dedicándote a un hobby o pasando tiempo de calidad con niños o seres queridos. Tu magnetismo personal estará en su punto máximo; aprovechalo.

CAPRICORNIO

Los asuntos familiares requieren tu atención. Podrías convertirte en el mediador de un conflicto menor. En el hogar, es un buen momento para planificar reformas o cambios decorativos que renueven el aire de tus espacios.

ACUARIO

Tu capacidad de comunicación será clave hoy. Es un buen momento para escribir, estudiar o simplemente compartir tus ideas. Una noticia que llega a través de un hermano o vecino te resultará de gran utilidad.

PISCIS

Con el Sol aún transitando tu signo, la confianza en vos mismo se fortalece. Hoy es un día excelente para revisar tus finanzas y planificar los gastos del mes. Date un gusto personal, te lo merecés por el esfuerzo reciente.