Predicciones
Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo de 2026
Conocé lo que te deparan los astros para hoy.
Aries
Amor: Un domingo ideal para limar asperezas. La clave será escuchar antes de hablar.
Salud: Es un buen momento para desconectar de las pantallas y descansar la vista.
Trabajo: No te adelantes al lunes; disfrutá el presente para recargar energías.
Tauro
Amor: Una charla profunda con alguien especial te dará la claridad que estabas buscando.
Salud: El cuerpo te pide movimiento; una caminata por la costanera te renovará.
Trabajo: Revisá tus gastos antes de avanzar en el mes para evitar sorpresas.
Géminis
Amor: Estás con la sensibilidad a flor de piel. Dejá que los afectos te cuiden.
Salud: Cuidado con los cambios de temperatura y las bebidas muy frías.
Trabajo: Una idea que dabas por perdida vuelve a tomar fuerza hoy. Anotala.
Cáncer
Amor: El refugio en la familia será tu mejor plan. Disfrutá de la calma del hogar.
Salud: Excelente jornada para descansar y recuperar horas de sueño pendientes.
Trabajo: Evitá llevarte problemas de la oficina a la mesa del domingo.
Leo
Amor: Tu magnetismo personal está en alza. Si estás soltero, estate atento a las señales.
Salud: Moderá los excesos en las comidas para evitar pesadez estomacal.
Trabajo: Se vienen desafíos interesantes; aprovechá hoy para mentalizarte.
Virgo
Amor: Poné el foco en los detalles compartidos. Un gesto simple valdrá más que mil palabras.
Salud: Prestá atención a tu postura; un masaje o estiramiento te vendría muy bien.
Trabajo: Ordenar tus prioridades hoy te ahorrará mucho estrés mañana.
Libra
Amor: Buscá el equilibrio. No cedas siempre, pero tampoco cierres el diálogo.
Salud: La meditación o un momento de silencio te ayudarán a bajar los decibeles.
Trabajo: Una noticia económica te traerá alivio de cara a los próximos días.
Escorpio
Amor: No dejes que los celos empañen un día de conexión. Confiá más en tu pareja.
Salud: Estás con mucha vitalidad; aprovechá para hacer alguna actividad física.
Trabajo: Tu intuición será clave para resolver un conflicto que se avecina.
Sagitario
Amor: Ganas de aventura y de salir de la rutina. Proponele un plan distinto a tu pareja.
Salud: Necesitás hidratarte más; no descuides el consumo de agua.
Trabajo: Un proyecto creativo empieza a tomar forma en tu cabeza. Dale tiempo.
Capricornio
Amor: A veces sos demasiado racional. Dejate llevar un poco más por lo que sentís.
Salud: El estrés acumulado se siente en los hombros. Intentá relajarte.
Trabajo: Tus metas están claras, pero no te olvides de disfrutar el proceso.
Acuario
Amor: Te sentís renovado y con ganas de compartir. Buen clima con amigos y pareja.
Salud: Cuidá tus horas de descanso; mañana arranca una semana exigente.
Trabajo: Una propuesta inesperada podría surgir en una charla informal.
Piscis
Amor: Tu intuición nunca falla. Escuchá lo que te dicta el corazón sobre esa relación.
Salud: Conectar con la naturaleza o el agua será tu mejor terapia este domingo.
Trabajo: No te cargues con responsabilidades ajenas; aprendé a decir que no.