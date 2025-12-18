ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Profundice más en las relaciones de pareja. Tiene más gastos de los que pensaba. Puede alterarse su buena marcha en el trabajo. Coma mejor y no abuse de las grasas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un poco de intriga avivará la relación de pareja. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Su organismo se resiente de la fatiga y los esfuerzos, cuídese.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Situaciones favorables para encandilar a su pareja. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Aguante un poco en el trabajo, luego se alegrará. Día óptimo para disfrutar de su excelente estado de salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

De manera casual conocerá a una persona que le cautivará. No pida favores de tipo económico, se arrepentirá. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Profesionalmente está en una racha de progreso. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Exceso de responsabilidades financieras. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Susceptible a los contagios víricos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Demuestre a los suyos lo mucho que les quiere. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Intente alimentarse de foma equilibrada, aléjese de los excesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor llega a su vida de manera inesperada. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Si su mente no está tan ágil como siempre, déjela reposar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nuevo idilio con alguien muy joven. Olvídese de su indecisión inversora. Tendrá una promoción profesional. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. El dinero es importante, pero no lo es todo. Momento de intensos desafíos profesionales. Divertirse con sus amigos es muy saludable.