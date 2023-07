Consulta tu horóscopo diario sobre el amor, dinero y trabajo en el horóscopo de hoy aquí

Hoy, lunes 19 de junio de 2023 la energía está un poco menos densa que el domingo, aunque sigue siendo algo crítica, especialmente para algunos signos, pues seguimos con la Cuadratura de Marte en Leo a Urano en Tauro.

Otro aspecto tenso es la oposición del Medio Cielo a Neptuno en Piscis que a su vez sigue cuadrando con algo menos de intensidad a Mercurio en Géminis. Leo, Acuario, Piscis, Géminis y Virgo seguirán sintiendo la intensidad y la tensión; por lo que hoy el cielo os recomienda no entrar en conflictos y discusiones, queridas, escucharos antes de hablar, reconociendo la parte de responsabilidad de cada una. Capricornio y Sagitario siguen en racha hoy también al no encontrar aspectos tensos con sus regentes. Es un día muy bueno para construir, programar, organizar la agenda semanal.

ARIES

No sea tan quisquilloso con su pareja. El exceso de gastos mermará su economía. Puede alterarse su buena marcha en el trabajo. Carencia de vitaminas en su alimentación.

TAURO

Día seductor, no habrá quien se resista ante usted. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. La tenacidad será su baza para progresar en el trabajo. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

GÉMINIS

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Busque nuevas formas de ingresar dinero. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Tendrá buena salud y mucha marcha.

CÁNCER

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Día ideal para aumentar sus ganancias. Posibilidad de ascenso o movilidad a otra comunidad. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

LEO

Buena disposición para conocer gente. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Busque una actividad que le permita canalizar sus tensiones.

VIRGO

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Los astros miman su economía. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

LIBRA

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Corrija las posturas, su espalda puede darle problemas.

ESCORPIO

Su corazón está algo revuelto, ponga orden y mímese. Adelante con esa política de ahorro. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

SAGITARIO

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

CAPRICORNIO

La relación será mejor si además de amantes, son amigos. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo en el trabajo. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

ACUARIO

Se volcará en atender a su pareja. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. En lo relativo a la salud, va bien todo.

PISCIS

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Las inversiones le serán beneficiosas. En el trabajo, admirarán su buen hacer. Cuide más sus bronquios y pulmones.