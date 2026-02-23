Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

ARIES

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Consigue ser una pieza importante en su empresa. No tendrá ningún problema de salud.

TAURO

Los lazos de amistad se reforzarán más que nunca. Su economía mejora gracias a ese décimo premiado. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Visite a un oculista para una revisión.

GÉMINIS

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Buenas perspectivas en el terreno económico. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

CÁNCER

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

LEO

Sea afectivo y cariñoso con los suyos. Crece la entrada de dinero extra. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Estará en plena forma.

VIRGO

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Un compañero le favorecerá para que progrese. No se exponga al frío por las noches.

LIBRA

Haga uso de toda su capacidad de seducción. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

ESCORPIO

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

SAGITARIO

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

CAPRICORNIO

Si vuelve la vista a un amor del pasado, lo lamentará. Etapa de mayor estabilidad económica. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Día de buena salud.

ACUARIO

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Día poco favorable para las inversiones. Complicaciones para sus intereses profesionales. Es el momento ideal para empezar una actividad.

PISCIS

Su intransigencia puede provocar conflictos familiares. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. Impida que otros invadan su terreno profesional. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.