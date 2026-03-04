ARIES

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Evite gastos innecesarios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

TAURO

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

GÉMINIS

Con su pareja, cree ver cosas que solo están en su imaginación. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. En el trabajo, planifique mejor su tiempo. Le vendrá muy bien hacer más ejercicio.

CÁNCER

No tome demasiado en serio esa aventurita. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. Demostrará á sus jefes lo que vale. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

LEO

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Jornada de trabajo muy dura. Cuidado con los accidentes domésticos.

VIRGO

Entra en un momento amoroso favorable. Hoy su economía no mejorará. Gran movimiento en el terreno laboral. Se sentirá con más energías que ayer.

LIBRA

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

ESCORPIO

Su intransigencia puede provocar conflictos en su familia. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

SAGITARIO

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Le amenaza un ligero desequilibrio nervioso.

CAPRICORNIO

Cuide la relación con su pareja. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Relájese, está muy alterable.

ACUARIO

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. El extra económico con el que contaba no llega. Aunque tenga razón, evite las discusiones laborales. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

PISCIS

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo. Su estado de relajación se mantendrá evitando trabajar en exceso.