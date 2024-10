Es un fin de semana en el que sabes exactamente lo que puedes y debes hacer, adopta un enfoque práctico.

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de octubre de 2024, atenta a las emociones fuertes como la ira, los celos y la posesividad porque, hasta el 17 de octubre, pueden dominar la escena. Sin desearlo, puedes abrumar a alguien con tu intensidad o con un comentario que quizá no era necesario.

Tauro

Escombra tus archivos, agarra tus tenis y regresa a ese circuito HIIT. Atender los pequeños detalles es la clave para alcanzar el éxito que te propones durante octubre. Hasta el 21 de octubre puedes reconectar con tu cuerpo y tu salud física.

Géminis

¿Te has mostrado lo suficientemente vulnerable como para disfrutar el amor plenamente? Trata de no escuchar tanto al coro de voces en tu cabeza y mejor, sintoniza con tu corazón. Deja que el amor te alcance, no seas tan quisquillosa.

Cáncer

Tu atención se vuelve hacia adentro de ti misma y hacia tus asuntos domésticos. Este es un mes para desarrollar tu sentido de seguridad. Si estás lejos de tu ciudad natal, o alguien importante para tu corazón está lejos de ti, puedes sentirte nostálgica al respecto.

Leo

Mantén el corazón abierto porque esta semana podrías sentir una fuerte necesidad de conectarte con un familiar o una mujer importante en tu vida. Quizá necesitas su guía o su sabiduría. Aprovecha tu capacidad de analizar un problema desde una perspectiva novedosa y optimista.

Virgo

¿Estás de humor para un nuevo romance? Hasta el 17 de octubre tienes probabilidades de atraer a alguien en la misma frecuencia. Pero debes hacer un esfuerzo para iniciar la conversación o darle movimiento a tu vida social. Manda ese DM.

Libra

Tu energía está en un pico alto y probablemente te sientes con más energía que de costumbre, es un día en el que puedes sentir un impulso positivo para hacer las cosas, así que aprovecha para realizar muchas tareas.

Escorpio

No es el momento de seguir adelante con nuevos proyectos. Hasta el 21 de octubre es más bien momento de reflexión, de soñar despierta y recargar las pilas antes de que llegue tu temporada de cumpleaños. Las situaciones que ya superaron su utilidad en tu vida, comienzan a quedar atrás.

Sagitario

El planeta del amor está flotando por tu signo hasta el 17 de octubre, por eso, lo que de momento para ti parece una situación ideal, puede parecerle algo completamente diferente a la otra persona. Si simplemente necesitas saber más acerca de los motivos de alguien, ¡pregúntale!

Capricornio

Te vas a sentir más segura y madura en estos días, por lo que puede ser un buen momento para hacer frente a tus responsabilidades y hacer que las cosas pasen. Es una semana ideal para hablar de nuevas metas, nuevos compromisos.

Acuario

Si te sientes especialmente enojada, frustrada o inquieta, sería prudente buscar pequeños proyectos y cosas que hacer para que puedas canalizar ese exceso de energía de manera constructiva. Cuida tu salud porque eres propensa a fiebres e infecciones.

Piscis

Cualquier trabajo de mercadotecnia, relaciones públicas o educación superior que emprendas, hasta el 17 de octubre, se verá muy favorecido. La forma en la que estás expresando tus ideas, es lo que te puede ayudar a convencer a otros de tu posición, talento o proyecto.