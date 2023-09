Desde agosto has tenido asuntos pendientes que han exigido tiempo, atención y energía. ¿Tienes una decisión que tomar, o que comunicar? No demores.

Aries

Tu curiosidad está muy activa y este fin de semana vas a tener muchas ganas de comunicarte, platicar e incluso, aprender algo de las personas con las que convivas. Como lo vimos en tus horóscopos de septiembre, tus emociones están a flor de piel y puedes conectar de manera intuitiva con lo que las personas a tu alrededor, están sintiendo.

Tauro

Si tienes que cerrar una negociación, compra o incluso, considerar hacer una inversión que implique proteger tu patrimonio a largo plazo, este es un buen fin de semana para contemplar opciones. Estás muy reflexiva, recordando lo que hiciste las últimas semanas para regresar sobre tus pasos.



Géminis

Los tránsitos astrológicos te pueden tener muy crítica, especialmente contigo misma. Evita juzgarte con severidad, el pasado ocurrió para enseñarte, eso es todo. Este puede ser un día muy social, porque te vas a sentir más consciente de tu comunidad y tu grupo de amigos. Y el lugar que ocupas con ellos, se volverá muy importante.

Cáncer

Estás tratando de conectar las ideas que llegan de tu mente racional, y las corazonadas y mensajes que recibes de tu inconsciente. Te vas a sentir más responsable en estos días, por lo que puede ser un buen momento para hacer frente a tus responsabilidades y hacer que las cosas pasen.

Leo

Este fin de semana, tus amigos, y aquello que se desarrolle en tu medio social, será un gran espejo que te permita descubrir mucho, acerca de tu personalidad. Hoy es uno de esos días en los que te toca preguntarte cómo puedes mejorar tu vida y también un día en el que te resultará fácil encontrar una respuesta.

Virgo

No es el mejor momento para iniciar una relación amorosa, sobre todo porque puedes hacerlo más por no estar sola, que por las razones correctas. No trates de salvar a nadie que no quiere ser salvado. Este puede ser un día de celos, especialmente si tú o tu pareja, tienen tendencia a ser demasiado controladores o inseguros.



Libra

Tu libertad personal es prioridad en estos días. No vas a permitir que nadie te limite ni te censure, y si tu pareja no logra apoyarte en esta etapa, puede haber un problema entre ustedes. Lo que sientes dentro de tu relación de pareja, está bajo el microscopio y esto puede llevarte tanto a reconciliaciones y cercanía, como a peleas y discusiones.



Escorpio

El dinero y las responsabilidades que compartes con tu socio, o con tu pareja, demandan mucho más de tu tiempo y de tu energía mental en estos días. El día te está pidiendo que revises si tus relaciones en el trabajo, te satisfacen emocionalmente o si estás sintiendo un ambiente demasiado hostil, pesado o estresante del cual, te debes alejar.



Sagitario

Si estás esperando que tu pareja, o posible pareja, tome una decisión, o sea quien resuelva una situación, tu paciencia se puede ir agotando durante el fin de semana. Quieres pasartiempo de calidad con alguien especial para tu corazón, alguien que levante chispas yromance, que te entusiasme y alegre.

Capricornio

Si alguien trata de esconderte algo, o incluso pretende manipularte, va a tener las cosas muy difíciles, porque tu intuición se le está adelantando a todos los que tengan una agenda a tus espaldas. El día de hoy, te puede tener ocupada revisando tus raíces y cimientos emocionales y los cambios que debes realizar para fortalecerlos.



Acuario

Las personas que lleguen a lo largo de las próximas semanas a tu vida, con la intención de iniciar un romance o una aventura, son espejos que te permitirán conocerte mejor, gracias a lo que reflejes en ellas. Hoy es para hablar acerca de viejas heridas, o acerca de los sentimientos de otras personas.

Piscis

Tu vida laboral está a punto de iniciar una serie de cambios y renovaciones que poco a poco, traerán un nuevo momento en tu camino profesional. Cuidado con los excesos, especialmente los relacionados con la comida, porque te puedes encontrar con ganas deconsentir a tu paladar sin pensar mucho en la moderación.