Aries

Esta semana es para tomar una decisión importante en tu vida amorosa o junto con tu pareja. Como lo vimos en tus horóscopos de octubre, estás buscando compromiso, equilibrio y la posibilidad de destacar socialmente a través de aquello que estás planeando de la mano de tu socio o pareja. Necesitas sentirte útil, y eso te puede llevar a ayudar a los demás de pequeñas formas.

Tauro

Es muy importante que vayas buscando un pasatiempo o actividad, que te permita aprovechar toda la energía mental que tienes encima. Porque debes vivir octubre, y esa temporada de eclipses, con la mayor calma y claridad mental posible.

Géminis

La semana, te regala mucha agilidad mental y verbal, incluso puedes mentir con facilidad y convencer a quien quieras, de lo que quieras, pero cuidado con las consecuencias a futuro, porque durante la temporada de eclipses, tus palabras pueden regresar como un bumerán.

Cáncer

Las últimas semanas, has estado mucho más sensible que de costumbre, y en pareja, has necesitado seguridad para permanecer en la historia. Es importante que antes de que la semana termine, revises si en verdad estás a lado de alguien leal, por quien te sientes protegida y atesorada.

Leo

Si necesitas hablar con tu pareja, o prospecto de pareja, respecto a algo importante, como una propuesta, esta es la semana que debes de aprovechar para ello. Los diálogos y las negaciones fluyen con facilidad. Lo mismo que las reconciliaciones. Es un día en el que buscas protegerte a ti misma y a tus intereses.



Virgo

Esta es la semana que tienes que aprovechar para ordenar tu situación económica, laboral o financiera. Es importante que equilibres tus ingresos con tus gastos, para que puedas enfocarte a lo que traerá octubre sin problema. Tu corazón está muy inquieto, e incluso, puede llevarte a tener un enamoramiento o encaprichamiento, rápido.

Libra

Aprovecha tu temporada de cumpleaños (y de eclipse) para embellecerte por dentro y por fuera, y para balancear tus relaciones personales y sociales. Si no eres del tipo tímido, hoy puedes hacer uso de tus dotes de actriz para conmover a quien necesites.

Escorpio

Las últimas semanas te han llevado a mostrarte reservada, y hasta un tanto misteriosa respecto a tus intereses amorosos. Y esta semana, es la última que vibras con esa energía, pero también, es la semana en la que puedes estar especialmente tímida o hermética.

Sagitario

Si estás soltera y lista para volver a abrir el corazón, tienes que aprovechar la energía de esta semana, porque trae buenas posibilidades para que conozcas a alguien, gracias a un amigo o contacto que tienen en común. En estos días, quizá prefieres mantener tus emociones bajo control, lejos de demostraciones muy emocionales.

Capricornio

La segunda semana de octubre, te dará la oportunidad de culminar un proceso o proyecto que promete ayudarte a lograr un impacto positivo en alguien importante, alguien que puede tener la decisión final que persigues. Hoy, quieres escapar de la rutina.

Acuario

Si has estado pensando en tomar una clase, taller o certificación, esta es la semana en la que debes tomar la decisión final. Revisa si este proyecto aspecta para embellecer tu mundo y traer cierta armonía para ti. La energía lunar de hoy, puede traerte un par de altibajos dramáticos.

Piscis

Si no tienes nada importante que decir, o no estás segura de querer revelar lo que está naciendo en tu mundo y tu mente, guarda silencio y conserva el misterio un par de semanas más. Hoy, puedes ganarte cualquier corazón con maneras suaves y refinadas.