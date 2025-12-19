ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Deje que afloren sus buenos sentimientos. No arriesgue su economía en juegos peligrosos. Por fin dan fruto todos sus esfuerzos laborales. No baje la guardia y haga caso a su médico.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Proyectos en el trabajo no le van a faltar. Tenga cuidado con las caídas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su pareja le quiere como es, no intente cambiar. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Eleve su autoestima profesional. La vida le ofrece oportunidades maravillosas para su bienestar, aprovéchelas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los consejos procedentes de su familia serán acertados. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Mejoras profesionales. Le falta energía, descanse un poco.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muchas relaciones sociales. No haga ningún tipo de apuesta monetaria. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. De dinero, muy bien. Demostrará á sus jefes lo que vale. Puede padecer de cefaleas continuadas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tiene noticias de un familiar con el que había perdido el contacto. Oportunidad de mejorar sus asuntos financieros. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Romántico y detallista con su pareja. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Su estado físico es óptimo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Los paseos por el campo contribuirán a erradicar sus nervios.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Últimamente ha gastado en exceso, modérese. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Respecto a la salud, cuide sus pies.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cambios satisfactorios en el amor. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy sí disfrutará con su pareja. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. La mejor terapia para los nervios es hacer ejercicio.