Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026.

Aries

Estás pasando por un período grandioso, trata de aprovechar hasta el último momento de cada situación, no te arrepentirás.

Salud: Tu punto débil estará en el estómago y el hígado, así que evita todo tipos de excesos que se relacionen con la alimentación.

Amor: Trata de ser más tolerante con las actitudes de tu pareja, ya que no siempre tendrás la razón en todo.

Dinero: Es el momento justo para que recuperes ese dinero que hace mucho tiempo has prestado y tanto necesitas ahora.

Tauro

Trabajas duro todo el tiempo, trata de tomar un momento para relajarte porque tu energía tenderá a abandonarte.

Salud: No conviene confiar en que todo va bien para tu salud y no cuidar la dieta o el ejercicio. Si abusas podrían presentarse complicaciones.

Amor: Si sientes que la relación no va por buen camino tómate el tiempo para hablar las cosas con serenidad y elegir una opción.

Dinero: Termina con la inseguridad y lánzate a una nueva aventura profesional. Te esperan grandes éxitos en tu porvenir.

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Géminis

Hoy tendrás la oportunidad de volver a dialogar con aquella persona que te has llevado mal por tanto tiempo. Aprovéchala.

Salud: Sentirás que necesitas recobrar energías. Ponte en contacto con amigos o familiares que te brinden amor. Cuida tus horas de sueño.

Amor: Se acerca un gran malestar en la pareja, si quieres salir adelante ten en cuenta que no será nada fácil. Puedes lograrlo.

Dinero: Si no tienes cuidado puede que no logres recuperar aquella inversión que tanto esfuerzo te costó realizar.

Cáncer

Trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida.

Salud: Escoge las hierbas naturales y no tanto los condimentos que contienen una gran cantidad de ingredientes, ya que estos afectan tu digestión.

Amor: Asegúrate de encontrar una pareja que sea tan activa como ti, así evitarás futuros conflictos de pareja.

Dinero: Eres muy curioso en lo referido a negocios, pero no sueles profundizar en serio en las cosas. Esmérate y serás beneficiado.

Leo

Horóscopo de hoy: Dale a las cosas el valor que tienen. Si sobre valorizas pierdes el tiempo y si no le das valor pierdes tus intereses.

Salud: Debes ser consciente de la realidad. Tus pensamientos son claros y tu fluidez mental magnífica, aprovecha esta cualidad en tu favor.

Amor: No es hoy el mejor día para entablar amoríos, aunque nunca se sabe cuándo puede surgir la ocasión. No vaya en su busca.

Dinero: Trabajaste duro y tus jefes tienen su mirada en ti. Estarás preocupado y provocarás reacciones adversas, ten cuidado.

Virgo

Todos hemos venido a aprender, y no se aprende sin situaciones dolorosas que se conectan con otras felices.

Salud: Borra los miedos que te paralizan. De aquí en más estarás muy protegido por tu familia y tus amigos, así que no tienes nada que temer.

Amor: Muy favorable para iniciar vínculos amorosos, prepárate para vivir momentos fantásticos con las personas que más quieres.

Dinero: Para que todo salga bien debes tener fe en lo que haces y tomar la responsabilidad de tus asuntos. Reaccionarás de manera especial.

Libra

Una situación que no esperabas te obligará a tomar partido y defender lo que te corresponde. Tómalo con calma.

Salud: Tus dientes necesitan cuidados especiales en esta época. Recuerda hacerte una buena limpieza después de cada comida.

Amor: Las cosas no saldrán hoy como esperabas y es probable que tomes decisiones equivocadas en los asuntos del corazón.

Dinero: Sabrás demostrar lo que quieres a la hora de negociar. Vivirás situaciones tensas con tus compañeros o superiores.

Escorpio

Tienes muchas posibilidades de que te suceda una aventura cuando y donde menos te esperas. Debes estar dispuesto.

Salud: Usa tu prudencia en el modo de comunicar tus preocupaciones, te ayudará a suavizar los problemas que tengas en tu vida cotidiana.

Amor: No pelees con quien amas, libera tensión y evita que tu energía negativa destruya tu pareja, que no tiene la culpa de tu mal humor.

Dinero: Los asuntos económicos mejorarán y tendrás cierto éxito laboral, quizá sientas la necesidad de empezar algo nuevo.

Sagitario

No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.

Salud: Los cambios profundos no tienen por qué ser inmediatos ni tan radicales. Dale tiempo al tiempo y date tiempo a ti.

Amor: Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa dispuesto a todo, prepárate.

Dinero: No hay cambios en lo laboral, los astros indican perspectivas de futuro. Tienes que seguir preparándote profesionalmente.

Capricornio

Si no estás seguro de lo que sientes respecto de esa situación en especial trata de relajarte y pensar bien las cosas.

Salud: Para verte más revitalizado, trata de hacer actividades que te alejen de tu actividad diaria. Una sesión de relajamiento corporal te ayudará.

Amor: En estos momentos no te deje invadir por estados de mal humor e incertidumbre en tus relaciones sentimentales o familiares.

Dinero: Tus ingresos aumentarían debido a que se reactivará tu situación laboral. Buen momento para saldar algunas deudas.

Acuario

Estás pasando por un momento en que las cosas no pueden salir mejor. Es momento de iniciar algún nuevo emprendimiento.

Salud: Realiza aún dentro de tu hogar alguna actividad que te haga movilizar todas las partes de tu cuerpo. Te producirá un mayor bienestar.

Amor: Evita las discusiones innecesarias con tu pareja, si las tienes no exageres, ya que no son buenos los excesos en ninguna medida.

Dinero: Estás muy cerca de ocupar una posición muy influyente en tu trabajo, y esto representa un ingreso mejor de lo que creías.

Piscis

Deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación, ya que se podrían presentar problemas en tu círculo íntimo.

Salud: Tus energías serán atípicas y excepcionales, podrás realizar todo lo que quieras. Cuida tu aspecto exterior tanto como el interior.

Amor: Trata de no discutir con tu pareja y evita los sobresaltos, esto solamente es un gasto de energía innecesario.

Dinero: Estarás en duda de si podrás realizar o no aquel gasto, ya que en lo laboral se aproximan inconvenientes.