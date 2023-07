Aries (del 20 de marzo al 20 de abril)

Pareja, amigos y asociados apoyándote y uniendo fuerzas contigo para que logres hacer tus sueños realidad. Comienzas el día de hoy con mucha energía positiva. No habrá quien detenga tu marcha hacia aquello que deseas, Aries. Pondrás tus planes en acción, te organizarás e irás en busca del éxito deseado. Números de suerte: 21, 46, 39. Palabra Sagrada: Unión.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

A tu lado se encuentra ahora la buena fortuna. Siéntete en confianza de tomar riesgos al momento de llevar a cabo decisiones importantes, especialmente en asuntos de negocios o de trabajo. Tu palabra pondrá luz en la vida de alguien que necesita un buen consejo. Estarás hoy más encantador y convincente. Números de suerte: 26, 40, 22. Palabra Sagrada: Luz.

Puede interesarte

Géminis (del 20 de mayo al 20 de junio)

Lo perdido en el amor te será multiplicado en bendiciones. Llegará ahora a tu vida quien realmente te ame y te comprenda como nunca antes. Aquel o aquella que se fue de tu lado vivirá eternamente arrepentido de no haberte valorado. Tendrás más suerte que la que imaginas. Desarrolla tus valores espirituales. Números de suerte: 10, 8, 50. Palabra Sagrada: Suerte.

Cáncer (del 20 de junio al 20 de julio)

Hoy es día de callar, escuchar y, sobre todo, aprender. Mide tus palabras y no digas todo lo que piensas. Aprende a vivir a tono con la realidad. No pierdas el control ante lo que te molesta o te irrita. Con guerra solo lograrás más guerra y gritando no lograrás nada. Cultiva pensamientos de amor. Números de suerte: 10, 1, 22. Palabra Sagrada: Amor.

Leo (del 20 de julio al 20 de agosto)

Tu palabra se beneficia, se exalta. Establece comunicación con el extranjero. Motívate a viajar. No permitas que experiencias pasadas te limiten en tu camino hacia el progreso y esto se aplica a todos los aspectos de tu vida. Pon en marcha todo proyecto que tengas en mente y no dejes nada para después. Números de suerte: 39, 14, 5. Palabra Sagrada: Progreso.

Virgo (del 20 de agosto al 20 de septiembre)

Experimentarás ahora más responsabilidades de las ya acostumbradas. El tiempo te parecerá poco para poner en orden tus ideas y realizar lo que tienes en mente. La presión de las horas del día irá disminuyendo según llegue la noche, ya que las estrellas tienen reservado al final del día una sorpresa muy agradable. Números de suerte: 8, 28, 16. Palabra Sagrada: Sorpresa.

Libra (del 20 de septiembre al 20 de octubre)

Vas directo hacia aquello que deseas. Lograrás tus propósitos aunque para ello tengas que esforzarte al máximo. Tu ajustado presupuesto económico podría representar un obstáculo para tus planes futuros, pero no permitas que esto te desaliente, Libra. Organiza tus ideas y pon en acción todo plan de emergencia. Números de suerte: 11, 15, 32. Palabra Sagrada: Acción.

Escorpio (del 20 de octubre al 20 de noviembre)

Aprende a fluir con la vida, Escorpio. Mantén todo lo más simple que te sea posible. No te compliques tu existencia queriendo hacer más de la cuenta ya que terminarás agotado(a). No desatiendas lo tuyo o tus cosas para complacer los caprichos o antojos de otras personas. Si tú estás bien, los demás también lo estarán. Números de suerte: 4, 26, 29. Palabra Sagrada: Fluir.

Sagitario (del 20 de noviembre al 20 de diciembre)

Dinero y prestigio irán hoy de la mano si eres positivo. Tendrás la habilidad de convencer por medio de la palabra e impresionar a aquellos que se encuentran en posición de ayudarte a escalar en tu trabajo o profesión. Viaja, estudia, amplía tus horizontes, Sagitario, no te impongas limites que solo existen en tu mente. Números de suerte: 44, 18, 9. Palabra Sagrada: Convencer.

Puede interesarte

Capricornio (del 20 de diciembre al 20 de enero)

Comparte gustos y escucha opiniones, te conviene. Viaja, explora nuevos lugares y nuevas culturas. No mutiles la individualidad de tus seres queridos. Permite que los demás difieran de tus puntos de vista y disfruta de la diferencia de caracteres. Nada más aburrido y egoísta que esperar que los demás sean o piensen como tú. Números de suerte: 48, 6, 21. Palabra Sagrada: Diferencia.

Acuario (del 20 de enero al 20 de febrero)

Los planetas te avisan de lecciones en el aspecto personal. Se repite un episodio en tu vida para que rectifiques y lleves a cabo cambios muy necesarios. Te liberas de algo negativo en tu vida. Medita, busca en tu interior, clarifica y ordena tus pensamientos. Ve tras la paz que tanto anhelas. Limpia tu mente de negatividades. Números de suerte: 2, 11, 45. Palabra Sagrada: Meditar.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Tus deseos van más allá de tus obligaciones. Esas pequeñas locuras que tienes en mente realizar podrían salirte muy caras, piénsalo bien antes de actuar. Establece prioridades y cumple primero con lo prometido. Reflexiona sobre un asunto de negocios donde se encuentran en juego tus ahorros y el esfuerzo de tu trabajo de tantos años. Números de suerte: 6, 13, 37. Palabra Sagrada: Reflexionar.