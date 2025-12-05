Panorama astrológico
Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Un imprevisto podría incomodarte, pero tu espíritu de lucha sigue firme. No permitas que otros marquen tu camino. En el amor, medí tus palabras: tu pareja estará sensible. Buen día para activar ese proyecto que venís postergando.
TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Podés sentir que muchas cosas no funcionan como querés. Revisá hábitos, prioridades y escuchá tu voz interior. Si deseás más independencia, analizalo sin apuros. Tomá decisiones cuando estés segura.
GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Un comentario laboral podría dolerte más de la cuenta. Evitá reaccionar por impulso: quien te habla valora tu trabajo. En el amor, si alguien no responde a tus gestos, ampliá horizontes. Hay más opciones de las que creés.
CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No revuelvas historias sentimentales viejas. Alejarte de relaciones tóxicas te dará calma. Buscá vínculos que aporten bienestar. Hoy puede abrirse una etapa emocional más sana, con oportunidades nuevas.
LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
La Luna Llena marca un bajón de energía, pero es pasajero. Evitá discusiones laborales. En el amor, si hay roces, no sumes tensión. Tomate aire y volvé con otra energía.
VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Un contratiempo laboral te altera, pero una crítica puede ayudarte a mejorar. Evitá contar tus problemas: hay envidias cerca. Sé cordial, pero reservada. Cuidá tu ánimo y no te cargues de tensiones.
LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Vas logrando metas importantes. Aprovechá el día para recuperar ese dinero prestado. En el amor, una sorpresa romántica moverá la energía de la relación y dejará atrás la rutina.
ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
La soledad empieza a disiparse: alguien especial puede aparecer hoy, primero como amistad. Prestá atención a las señales. En lo laboral, llegan novedades positivas en poco tiempo.
SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Llevás demasiadas cargas encima. Delegá y soltá responsabilidades que no te pertenecen. En el amor, compartí tareas y evitá asumirlo todo. Aprender a equilibrar aliviará la relación.
CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Excelente jornada para consolidar tu lugar laboral. Pensá en cursos o aprendizajes para crecer. En lo económico, ajustá gastos. En el amor, evitá regalos excesivos: buscá gestos sinceros.
ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Una tarea laboral podría generar ansiedad: confiá en vos y organizá cada paso. Al salir, apoyate en tus afectos para liberar tensiones. Observa con cuidado a quienes recién conocés.
PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
No proyectes fantasías sobre alguien que recién aparece. Andá despacio. Si estás en pareja, el día trae armonía y proyectos compartidos. Escuchar al otro fortalecerá el vínculo.