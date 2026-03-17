Al menos 400 personas murieron y más de 250 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación de adicciones en Kabul, con capacidad para 2000 pacientes, aseguraron fuentes del gobierno talibán.

“Lamentablemente, el número de mártires (muertos) ha llegado a 400 hasta el momento”, detalló en un comunicado el portavoz adjunto del régimen talibán, Hamdullah Fitrat.

La crisis actual transcurre en paralelo a la paralización de las negociaciones de paz entre ambos países, mediadas en los últimos meses por Qatar, Turquía y Arabia Saudita.

Pakistán y Afganistán están en guerra desde hace algunas semanas después de que el gobierno paquistaní bombardeó territorio afgano en respuesta a ataques del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos también como talibanes paquistaníes.

El gobierno paquistaní acusa a Kabul de proteger y armar a este grupo que combate en la frontera.

🚨 URGENTE | La fuerza aérea de Pakistán está atacando Kabul, Afganistán.

Se reportan múltiples explosiones pic.twitter.com/5OUSGk1geX — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) March 16, 2026

Las instalaciones quedaron “completamente destruidas”

Otras fuentes oficiales dijeron que las instalaciones médicas “quedaron completamente destruidas por el bombardeo”.

“Muchos pacientes siguen enterrados bajo los escombros y estas cifras aumentan”, alertaron. “Hubo explosiones muy fuertes y continuas, y también se escuchó el sonido de aviones de combate. Cuando miramos, vimos llamas”, afirmaron.

Al salir, el Centro de Tratamiento Omid había sido bombardeado”, relató Yousuf Khan Hotak, un testigo que reside cerca del centro médico en el Distrito 9 de la capital afgana. “Todas las víctimas aquí son civiles y pacientes que habían sido traídos para recibir tratamiento”, agregó.

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Pakistán niega el ataque a Kabul

El Gobierno paquistaní negó haber atacado un centro médico civil y aseguró que sus operaciones fueron “altamente precisas y focalizadas” contra almacenes de material del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Según un comunicado del Ministerio de Información paquistaní, la afirmación sobre el hospital es una “tergiversación de los hechos” por parte del régimen talibán para encubrir su apoyo al terrorismo transfronterizo.

Para respaldar su versión, Islamabad argumentó que las detonaciones secundarias y continuas registradas tras el impacto de su artillería confirman que el edificio albergaba armamento pesado y explosivos, y no a pacientes.

El Hospital Omid era una de las instalaciones de rehabilitación más grandes de Afganistán, dedicada a tratar a drogodependientes procedentes de las 34 provincias del país asiático.