Un violento episodio ocurrido en la noche del sábado dejó en estado de conmoción a una familia de barrio Los Hornos, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 20, Zamara, una niña de 8 años, fue atacada en el rostro por un perro pitbull, lo que le provocó gravísimas heridas que obligaron a su urgente derivación al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.

El hecho ocurrió cuando la pequeña visitaba la casa de una amiguita, situada justo frente al domicilio de su papá, con quien pasa los fines de semana.

“La mordió en la cara y no la soltaba”

En diálogo con El Litoral, Celene, la mamá de la menor, relató con angustia cómo se desencadenó el dramático ataque.

“Mi hija estaba con su papá. Ella le pidió ir a jugar a lo de la amiga. Primero le dijo que no porque estaban por cenar, pero como se puso a llorar, la dejó ir un ratito. A los cinco minutos empezaron a escuchar sus gritos”, contó.

Cuando el padre llegó al lugar, vecinos le dijeron que el pitbull de la familia —que se encontraba suelto dentro del domicilio— la había mordido. “Mi hija me contó que quiso acariciarlo y ahí fue cuando el perro la atacó. La mordió en la cara. Tuvieron que sacarle el perro de encima entre los dueños porque no la soltaba”, agregó la mujer.

Traslado urgente y cirugía inmediata

En medio del caos, trasladaron a la pequeña en moto hasta el hospital Iturraspe, donde recibió las primeras curaciones. Minutos después, fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños, donde quedó internada.

Según su madre, los médicos tenían previsto realizar la cirugía plástica el lunes, pero debieron adelantarla debido al delicado estado de la paciente. “Tiene heridas en el ojo izquierdo, a nivel del párpado. Tienen que evaluar si no hubo lesiones internas. Ella me dice que ve todo nublado”, detalló Celene.

La niña también sufrió profundos cortes en el pómulo y en el mentón, además de una importante inflamación y hematomas en todo el rostro.

Dolor, temor y una denuncia en camino

La madre adelantó que presentará una denuncia policial. “Al perro lo sacaron de ahí, se lo llevaron. No sé dónde está ahora”, afirmó. “No sé cómo va a quedar mi hija… si va a recuperar la visión. Está muy afectada emocionalmente. Se mira al espejo y llora. Me gritaba que no quiere perder el ojo”.

“Yo solo quiero que no pierda la vista y que no le queden cicatrices”, expresó entre lágrimas.

Perros peligrosos: un debate que vuelve

El caso reabre una discusión recurrente en Santa Fe y en el país: la tenencia responsable de razas consideradas potencialmente peligrosas, como pitbulls, rottweilers o dogos. En numerosos municipios existen ordenanzas que exigen medidas de seguridad específicas: cercos adecuados, bozal en la vía pública, cadena corta, supervisión permanente y seguros de responsabilidad civil.

Sin embargo, el cumplimiento suele ser dispar. Episodios como el ocurrido en Los Hornos evidencian las consecuencias de no reforzar controles, capacitaciones y obligaciones para dueños de animales con elevada potencia de mordida. La prevención, la educación y la supervisión siguen siendo claves para evitar tragedias.