La violencia urbana volvió a golpear fuerte en San Pablo, Brasil. Un hecho conmocionó a la ciudad: Alisson Oliveira de Jesus, de 42 años, murió de un disparo en la cabeza luego de intentar frenar un asalto en plena calle.

Todo ocurrió en la Rua Margaridas Amarelas, cuando Alisson, que volvía de entrenar, vio cómo dos motochorros intentaban robarle a un hombre que también circulaba en moto.

Sin dudarlo, Alisson embistió con su auto a los asaltantes, arrojándolos contra un muro. El impacto fue tan fuerte que la moto quedó atrapada debajo del vehículo y el auto atravesó parcialmente la pared, llegando a invadir un bar del otro lado.

El dramático intento de fuga y el desenlace fatal

Los ladrones, sorprendidos y sin poder liberar la moto, intentaron escapar. Al ver frustrada su huida, se levantaron y dispararon a quemarropa contra Alisson, hiriéndolo en la cabeza. Luego, escaparon a pie. El motociclista que estaba siendo asaltado resultó ileso.

La escena dejó a los vecinos conmocionados y a una familia destrozada. Alisson vivía en el barrio Santa Júlia, en Itapecerica da Serra, y trabajaba como supervisor de producción en una importante cementera.

La empresa lamentó el hecho y aseguró que está acompañando a la familia en este difícil momento.

Alisson era oriundo de Sabará, Minas Gerais, y no tenía familiares en San Pablo. Tenía dos hijas que viven en Minas junto a su madre.

Su gesto de valentía, que terminó costándole la vida, generó un fuerte impacto en la comunidad y en las redes sociales, donde fue recordado como un hombre solidario y comprometido.

“Alisson hizo algo que jamás olvidaré. Jamás lo olvidaré. A mis 28 años, nunca me había pasado nada parecido. Nadie jamás había intentado robarme. Fue un héroe. Fue más que un héroe. Espero que Dios lo haya visto, lo haya reconocido y que ahora esté con Él”, declaró al sitio g1.

Sin embargo, el joven emitió una advertencia y pidió a la gente que no reaccionara ante los robos.

“No soy repartidor. Trabajo en atención al cliente. Ayer tenía que hacer una entrega. Entonces el tipo, en un acto de valentía, bueno... Murió, hombre... No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Iba a dejar que se llevaran mi moto. Mi moto está asegurada, tiene un localizador GPS. Iba a buscarla. No reacciones ante un robo. No reacciones. Hay otras maneras de resolver esto”, sostuvo.

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Lopes dijo que los ladrones salieron con las armas desenfundadas y le gritaron “es un robo, es un robo“. ”Todo ocurrió muy rápido, en cuestión de segundos. Alisson les tiró el auto encima. Y entonces me di la vuelta. Cuando me giré, uno logró levantarse, intentó agarrar la moto y disparó. No vi nada más”, contó.

La investigación y el avance del caso

La Policía Civil investiga el hecho como un caso de latrocinio (robo seguido de muerte) y busca a los ladrones, que siguen prófugos.