Se trata del secretario de Gobierno de Itumbiara, del estado de Goiás. Un nene de 12 años murió, mientras que otro, de 8, está en estado crítico.

El secretario de Gobierno de la localidad de Itumbiara, Thales Machado, de 40 años, les disparó a sus dos hijos el miércoles por la noche y luego se quitó la vida.

El hijo mayor, de 12 años, fue trasladado al hospital, pero no resistió las heridas. Mientras que el menor, de 8 años, quedó internado en en terapia intensiva y su estado es muy grave.

Los macabros posteos del hombre antes del crimen

Según medios locales, horas antes del trágico episodio Machado publicó en sus redes sociales un video y una carta de despedida en la que declaraba su amor por sus hijos. “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho“, escribió.

En un largo posteo, contaba que atravesaba problemas en su matrimonio y mencionaba haber descubierto una supuesta infidelidad de su esposa, que se habría ido de Itumbiara para San Pablo para estar con otra persona.

“Nos fuimos yo y mis chicos que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo”, escribió el hombre, que era yerno del alcalde Dione Araújo. El contenido fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente.

El GIH (Grupo de Investigación de Homicidios) supervisó el trabajo de los peritos forenses hasta el levantamiento del cadáver del hombre y continúa en campo realizando investigaciones, entrevistas y solicitudes periciales.

Hasta el momento el caso es tratado como homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio, y no hay indicios de participación de terceras personas.

En un comunicado, la Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial, a partir de este jueves (12), por el fallecimiento del secretario. Durante este período, se suspenderán los servicios públicos en las administraciones.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), expresó su solidaridad con la familia. “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, declaró acerca de este nuevo caso de violencia por sustitución o violencia vicaria.

La carta que dejó Thales Machado

Este es el contenido de la carta:

Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y, hoy, lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia.

A lo largo de estos 15 años de vida en mi familia, siempre he tratado de mantener la mejor armonía y respeto posible, pero hoy llegó un límite de lo improbable: mi esposa se va de Itumbiara a San Pablo para conocer a alguien.

Son días difíciles... ella había estado diferente por unos días y yo tenía sospechas, pero nunca imaginé que haría esto.

La semana pasada, seguí hablando como siempre. Si lo estamos haciendo bien, mantengamos el respeto y hablemos antes. Pero ella no escuchó y prefirió esto. Es triste.

Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo.

Les aseguro que nunca lo pensé. Todos saben lo intenso y genuino que soy y no podría vivir más tiempo con los recuerdos.

A mi familia, padre y madre, gracias por todo, siempre estaré agradecido. Dione, mi eterno respeto y admiración, perdoname por lo que hice. Sé que es imperdonable, pero qué podía hacer en este infeliz día de mi 40 cumpleaños.

Siempre estaré agradecido con mis amigos y hermanos por todo. Yo estaré ahí, en algún lugar, no sé dónde.

Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad.

Pido perdón a Dios, a Jesucristo, a Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Casia, rogad por nosotros.

Si hay un poquito de compasión, por favor, perdónenme. Lo hice con el corazón roto y no sé qué más hacer.

También me gustaría agradecerle a mi cuñada Laura, una persona honesta y con un gran corazón. Besos. Cuida a los pequeños y a todos... eres capaz y tienes una fe que vi en muy pocas personas. Que Dios esté contigo y conmigo. Por favor, perdóname, porque esto era lo último que esperaba que ocurriera en mi vida y fue lo que sucedió hoy.

Que Dios esté con vosotros.