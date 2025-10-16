Una tragedia estremeció a la ciudad brasileña de Itapetininga. Una niña de cinco años, Maria Clara Aguirre Lisboa, fue asesinada por su propia madre y su padrastro, quienes luego enterraron el cuerpo en el patio de la casa y lo cubrieron con cemento para ocultar el crimen.

El hallazgo se produjo este martes, cuando la policía localizó el cadáver en una fosa poco profunda y en avanzado estado de descomposición. Según los investigadores, la menor presentaba lesiones provocadas por un objeto contundente, posiblemente herramientas.

El caso salió a la luz tras la denuncia de la abuela paterna, Vanderleia Monteiro do Amaral, quien alertó a los Servicios de Protección Infantil sobre la desaparición de la niña. Al principio, la policía no sospechó un homicidio, pero la investigación avanzó y permitió detener a Rodrigo Ribeiro Machado, padrastro, y Luiza Aguirre Barbosa da Silva, madre de la víctima, quienes confesaron el asesinato.

El padrastro, Rodrigo Ribeiro Machado, y la mamá de la nena, Luiza Aguirre Barbosa da Silva confesaron el crimen. (Foto: gentileza g1).

El comisario Franco Augusto explicó que los acusados tardaron cerca de dos días en enterrar el cuerpo y cubrir la fosa con cemento. Además, la investigación reveló un escalofriante audio enviado por Rodrigo al padre de la niña, en el que le decía sin vueltas: “La nena ya está muerta”, exigiendo a Luiza que confirmara la muerte de la menor ante el padre.

Creen que a María Clara Aguirre Lisboa la mataron a golpes con una remachadora. (Foto: gentileza g1).

La abuela relató que Rodrigo solía culpar a la familia paterna por el comportamiento de Maria Clara y que cada vez que la nena visitaba su casa notaba marcas de golpes en sus brazos. La pareja admitió ante la policía que la niña les había “perturbado” la vida y que descargaron su ira sobre ella. Durante la agresión utilizaron una remachadora, herramienta incautada por la policía con manchas de sangre.

La Policía Civil solicitó la prisión preventiva de ambos acusados, quienes serán imputados por homicidio y ocultamiento de cadáver. Los investigadores también analizan la posible responsabilidad de los padres de Rodrigo, propietarios del inmueble donde fue hallado el cuerpo.