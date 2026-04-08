Un caso de violencia intrafamiliar conmociona a la provincia de Buenos Aires donde una abogada asesinó a su madre de 79 años, la víctima sufrió golpes y fue asfixiada con una almohada. El matricidio se registró este martes en el norte del conurbano bonaerense y la agresora también intentó ahogar a su hijo, de 14, quien consiguió alertar de la tremenda situación a las autoridades. Los pesquisas policiales detuvieron a la sospechosa, quien tendría alteraciones mentales.

El hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número de emergencias 911, que hacía referencia a un supuesto episodio de violencia en una finca situada en Entre Ríos al 1300, casi en el cruce con Regini Pacini de Alvear.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados hallaron en la vereda al menor, quien les señaló que él había avisado al servicio de emergencias debido a que su progenitora, de 49 años, había pretendido ahogarlo y que se había escapado de la casa porque creía que también su madre habría atacado a su abuela.

El hallazgo del cadáver

Con rapidez, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda y entonces observaron el cadáver de la septuagenaria en uno de los dormitorios, lo que originó que apresaran a la atacante.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que tenía una almohada colocada en la cabeza y signos de haber sido golpeada.

Mientras, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

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Problemas mentales

En tal sentido, los funcionarios certificaron que la letrada trabaja en la Prosecretaría del Tribunal de Inmigrantes del Poder Judicial de la Nación y que actualmente está de licencia, porque posee problemas mentales, encontrándose medicada y con tratamiento psiquiátrico.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor José Ignacio Amallo, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada de los tribunales de la jurisdicción.