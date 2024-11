Una mujer de 25 años fue víctima de abuso sexual durante toda la noche después de ser drogada en un colectivo. El sospechoso, que actuaba con un modus operandi de drogar y abusar sexualmente, fue detenido en su casa del barrio Ejército de los Andes.

El arresto se produjo luego de que se descubriera una transferencia de dinero de la cuenta de la víctima a la del sospechoso. Según fuentes policiales, hay más víctimas que denuncian haber sido abusadas por el mismo hombre.

La hermana de la víctima, Claudia Aguilera, reveló que su hermana está "emocionalmente muy mal" y no puede hablar sobre el incidente sin sentirse abrumada. La víctima no recuerda nada debido a los efectos de la burundanga y aún no ha recibido asistencia psicológica. Su primera consulta está programada para el próximo viernes.

La detención del sospechoso ha generado alivio en la familia, pero la víctima sigue requeriendo apoyo y atención para superar este trauma.