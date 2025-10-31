Un brutal episodio sacudió a la comunidad de Raeford, Carolina del Norte, donde una pareja fue asesinada a puñaladas en su propia casa.

El principal sospechoso es su hijo adoptivo de 17 años, quien, tras ser localizado por la policía, se quitó la vida de un disparo.

El hallazgo y la investigación

Todo comenzó el lunes 27 de octubre, poco después de las 18, cuando agentes del Departamento del Sheriff de Hoke County acudieron a una vivienda por un llamado de emergencia por un supuesto paro cardíaco. Al llegar, encontraron a dos personas sin signos vitales y rápidamente comenzaron a tratar el caso como un doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Joann Nicole Chavis, de 46 años, y Ted Matthew Chavis, de 53, ambos residentes de Red Springs. Según el informe oficial, ambos murieron por “múltiples heridas de arma blanca”.

El sospechoso y la persecución

La investigación apuntó de inmediato al hijo adoptivo de la pareja, identificado solo como “D.P.” por su edad. El adolescente fue rastreado por fuerzas de seguridad de varios condados y la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte hasta la localidad de Lake Waccamaw.

Los cuerpos fueron encontrados en su casa de Hoke County. (Foto: gentileza WBTW).

Durante el operativo, los agentes encontraron el auto del joven cerca del campus de Boys and Girls Homes. Sin embargo, el sospechoso no estaba en el vehículo, por lo que la policía, junto a un equipo de drones, inició un rastrillaje por el predio.

Finalmente, tras revisar los edificios desocupados del campus, los oficiales dieron con el adolescente, quien en ese momento se disparó y murió en el lugar. Fue trasladado a un hospital local, donde confirmaron su fallecimiento.

Repercusiones y conmoción en la comunidad

El caso generó un fuerte impacto en la zona. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Chavis y todos los afectados por este trágico incidente”, expresó el sheriff de Hoke County, Roderick Virgil, en un comunicado. Por su parte, el sheriff de Columbus County, Bill Rogers, destacó la cooperación entre agencias y remarcó: “Este hecho nos recuerda la importancia de la comunicación y el apoyo en tiempos difíciles”.

Desde la organización Boys & Girls Homes aclararon que, aunque el hecho ocurrió en las inmediaciones del campus, todos los jóvenes y el personal se encuentran a salvo y que colaboran con la investigación.