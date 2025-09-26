El recién nacido fue encontrado con riesgo de vida tras más de 20 horas de búsqueda. Permanece internado en terapia intensiva y hay personas detenidas, entre ellas los padres de la chica.

Un caso estremecedor sacude a Juan José Castelli, Chaco, donde una nena de 11 años dio a luz en condiciones precarias.

Según confirmaron fuentes policiales, familiares la llevaron al hospital y aseguraron que había sufrido un aborto, pero luego se descubrió que el bebé había nacido y fue encontrado con vida después de más de 20 horas de búsqueda.

La Policía del Chaco realizó allanamientos en la casa de la familia y, en primera instancia, solo encontró trapos con manchas de sangre. Luego, los efectivos localizaron al bebé a la intemperie, con hipotermia y signos vitales débiles, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario. Allí permanece internado en cuidados intensivos, con riesgo de vida.

El fiscal de turno dispuso la detención de los padres de la chica, quienes habrían intentado encubrir la situación. También intervienen la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli y organismos judiciales para resguardar tanto al bebé como a la nena.

La versión oficial de la Policía

De acuerdo el parte policial, el médico de guardia en el Hospital Bicentenario atendió a la nena por un “sangrado ginecológico”. Bajo sedación anestésica constató desgarros genitales y restos ovulares compatibles con aborto incompleto y posible abuso sexual, y realizó suturas.

Tras el allanamiento en la casa de la familia, se secuestraron sábanas, prendas y elementos con manchas de sangre para pericias.

La Fiscalía dispuso la detención de los padres de la chica por encubrimiento y ordenó medidas de protección: custodia policial para el bebé en Neonatología y para la chica en el área de Obstetricia.